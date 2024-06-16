NYT: вслед за Россией Китай попал в число противников G7

В итоговом коммюнике саммита G7 Китай упоминался 28 раз, пишет The New York Times. Однако в отличие от недавнего прошлого, когда к КНР относились как партнёру, почти во всех упоминаниях Пекин фигурировал как некая зловещая сила, аналогичная России.

Китай записали в перечень противников «Большой семёрки» — и теперь там не только Россия, пишет The New York Times.



Он незаметно присутствовал на саммите G7 в Италии. Китай выступал в качестве спасителя, как говорится в итоговом коммюнике, «российской военной машины», в качестве усиливающейся угрозы в Южно-Китайском море, а также в качестве своенравного экономического игрока, заваливающего западные рынки своими электромобилями и угрожающего не поставлять критически важные минералы, необходимые для высокотехнологичных отраслей.



Всего в итоговом коммюнике было 28 отсылок к Китаю, и почти все они описывают Пекин как зловещую силу.



Контраст с тем, как представляли Поднебесную всего несколько лет назад, очень серьёзен.



На прошлых саммитах крупнейшие экономики Запада часто говорили об объединении с Пекином усилий для борьбы с изменением климата, терроризмом и распространением ядерного оружия.



Хотя Китай никогда не приглашали в G7, как когда-то Россию, Пекин часто описывали как «партнёра», поставщика и, прежде всего, превосходного покупателя различных товаров — от немецких автомобилей до французской модной одежды.



Но теперь это уже не так. В этом году Китай и Россия часто обсуждались в одном и том же ключе и тех же грозных выражениях, что, возможно, было естественным результатом их углубляющегося партнёрства.