На нынешнем саммите G7 премьер Италии Джорджа Мелони выглядит как относительный гигант среди политических карликов, пишет The Wall Street Journal. Эта слабость лидеров стран Запада стала демонстрацией упадка, который переживает сейчас западная демократия.
На фоне саммита G7 в Италии издание The Wall Street Journal задаётся вопросом: собирало ли когда-нибудь это мероприятие менее грозных западных лидеров?
«Когда премьер-министр Италии — это, возможно, единственный человек, не являющийся политической «хромой уткой», то западная демократия переживает упадок», — отмечает издание.
Когда-то в саммите G-7 участвовали такие люди, как Рейган, Тэтчер, Коль, Накасонэ, Малруни, Миттеран и ещё один человек, который был тогда итальянским премьером. Теперь итальянка Джорджа Мелони — относительный гигант среди нынешних политических гномов.
У того, как Запад пришёл к такому плохому состоянию, много причин, и у каждой страны есть свои объяснения. Если говорить о Байдене, то 81-летнему президенту США, который находится в явном упадке, не следовало выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на второй срок, считает издание.
Мало кто сомневается в том, что слабость, проявленная на этой неделе в Италии, вряд ли заставит лидеров в Москве, Пекине и Тегеране беспокоиться о коллективной решимости ведущих демократических стран.
«Эта нехватка лидерства особенно опасна, когда враги Запада преисполнены мрачной решимости и всё чаще действуют сообща», — пишет The Wall Street Journal.
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