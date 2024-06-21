Guardian: принятие Украины в НАТО станет ошибкой как для Украины, так и для НАТО

«Опасная идея» принятия Киева в НАТО в действительности навредит как самому альянсу, так и Украине, считает The Guardian. НАТО, который будет вынужден бросить все силы на защиту и восстановление новой страны-члена, станет только слабее, а Украина снова подвергнет себя опасности, спровоцировав гнев России. Вместо этого Киеву и его союзникам стоит начать размышлять над переговорами — единственно верным вариантом для всех сторон.

Украина не оставляет попыток добиться от Белого дома обещания принять её в НАТО на юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне. Однако, как утверждает The Guardian, это «опасная идея», которая обяжет США к долгосрочной защите Украины и создаст серьёзную уязвимость как для Киева, так и для НАТО, которое в итоге окажется слабее, чем прежде.

Очевидно, до окончания боевых действий Украину в альянс не примут — это обяжет всех союзников прийти ей на помощь, а значит, объявить России войну. Если же Украина вступит в НАТО по завершении конфликта, другим членам альянса придётся развернуть свои силы и ресурсы на её территории и помогать с восстановлением. Как отмечает британское издание, этот вариант тоже не вызывает у Запада особого энтузиазма.

Более того, учитывая позицию России, даже декларирование серьёзного намерения принять Украину в НАТО осложнит любые усилия по ведению переговоров о прекращении конфликта. «Любой, кто признаёт, что эта война должна закончиться переговорами — в том числе и администрация Байдена, — не должен давать обещание принять Украину в НАТО», — заключает The Guardian.

«Лидеры Украины должны перестать просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена — прекратить рассматривать этот вопрос». Вместо этого, настаивает издание, «все усилия должны быть сосредоточены на прекращении войны и начале пути Украины к восстановлению».