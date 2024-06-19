CNN: страны НАТО спорят о том, что обещать Украине на предстоящем саммите

Пока Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы призывают к решительной поддержке вступления Украины в НАТО, США и Германия предлагают предоставить Украине лишь «мост» в альянс, а не «необратимый путь», пишет CNN. Как уточняет телеканала, в Вашингтоне сомневаются, что слово «необратимый» получит поддержку всех членов альянса на саммите в июле.
Страны НАТО разошлись во мнении относительно того, какименно должна звучать формулировка о вступлении Украины в альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Источники телеканала отмечают, что некоторые страны Европы, в том числе Великобритания и несколько государств Восточной и Центральной Европы, призывают к решительной поддержке вступления Украины в Североатлантический альянс. Однако не все страны НАТО готовы «зайти так далеко». Так, в Вашингтоне и Берлине предлагают предоставить Украине лишь «мост» в альянс, а не «необратимый путь», о котором в апреле объявил генсек Йенс Столтенберг, и который поддержали более решительно настроенные страны.
«Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и медлительностью администрации Байдена», — рассказал CNN европейский дипломат. Другой европейский чиновник заявил, что ряд стран призывают США рассмотреть возможность ускоренного продвижения членства Украины.
Высокопоставленный американский чиновник заявил в беседе с CNN, что в администрации президента Джо Байдена сомневаются, что слово «необратимый» получит поддержку всех членов альянса, предполагая, что против неё может выступить Венгрия. Ещё один собеседник отметил, что некоторые члены НАТО неохотно используют данное формулировку, так как считают, что Украине ещё предстоит провести все необходимые для членства реформы.
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