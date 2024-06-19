Das Erste: расходы стран НАТО на оборону растут — в Германии они впервые достигли 2% ВВП
За несколько недель до саммита НАТО альянс представил новый обзор расходов на оборону, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Согласно ему, 23 из 32 стран-членов достигнут двухпроцентного показателя, включая Германию. Германия сообщила НАТО о расходах на оборону в размере €90,6 млрд на текущий год и, таким образом, сейчас точно достигнет двухпроцентного показателя альянса.
Согласно новому обзору НАТО, эта рекордная сумма соответствует доле прогнозируемого валового внутреннего продукта Германии в 2,12% — это выше, чем ожидалось в начале года. Правительство Германии впервые в этом году решило достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону, согласованного в 2014 году.
По новым данным, в этом году 23 государства-члена ЕС, как ожидается, достигнут или даже превысят этот показатель. В 2014 году эту цель выполнили только США, Великобритания и Греция. Согласно данным НАТО, в прошлом году одиннадцать стран альянса инвестировали в оборону два и более процентов своего ВВП.
Лидерами по этому показателю в настоящее время являются Польша с расходами на оборону в размере 4,12% ВВП и Эстония с 3,43%. Таким образом, обе страны опережают США, у которых, согласно последним оценкам, в 2024 году этот показатель достигнет 3,38%. На втором месте в рейтинге находятся такие страны, как Испания, Словения и Люксембург, в которых этот показатель сейчас не превышает 1,3%. Бельгия, Канада, Италия и Португалия (1,5%) также не достигнут целевого показателя НАТО.
Согласно последним оценкам, в 2024 году 32 страны НАТО потратят на оборону в общей сложности около $1,5 трлн (около $1,4 трлн). Без учёта инфляции и колебаний валютных курсов это соответствует росту на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. По этим данным, только для европейских союзников и Канады рост составит 17,9%.
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