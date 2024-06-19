Das Erste: расходы стран НАТО на оборону растут — в Германии они впервые достигли 2% ВВП

Согласно последнему обзору расходов на оборону НАТО, 23 из 32 стран альянса достигнут двухпроцентного показателя, и Германия в том числе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Правительство в Берлине впервые решило достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону.

За несколько недель до саммита НАТО альянс представил новый обзор расходов на оборону, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Согласно ему, 23 из 32 стран-членов достигнут двухпроцентного показателя, включая Германию. Германия сообщила НАТО о расходах на оборону в размере €90,6 млрд на текущий год и, таким образом, сейчас точно достигнет двухпроцентного показателя альянса.

Согласно новому обзору НАТО, эта рекордная сумма соответствует доле прогнозируемого валового внутреннего продукта Германии в 2,12% — это выше, чем ожидалось в начале года. Правительство Германии впервые в этом году решило достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону, согласованного в 2014 году.

По новым данным, в этом году 23 государства-члена ЕС, как ожидается, достигнут или даже превысят этот показатель. В 2014 году эту цель выполнили только США, Великобритания и Греция. Согласно данным НАТО, в прошлом году одиннадцать стран альянса инвестировали в оборону два и более процентов своего ВВП.

Лидерами по этому показателю в настоящее время являются Польша с расходами на оборону в размере 4,12% ВВП и Эстония с 3,43%. Таким образом, обе страны опережают США, у которых, согласно последним оценкам, в 2024 году этот показатель достигнет 3,38%. На втором месте в рейтинге находятся такие страны, как Испания, Словения и Люксембург, в которых этот показатель сейчас не превышает 1,3%. Бельгия, Канада, Италия и Португалия (1,5%) также не достигнут целевого показателя НАТО.

Согласно последним оценкам, в 2024 году 32 страны НАТО потратят на оборону в общей сложности около $1,5 трлн (около $1,4 трлн). Без учёта инфляции и колебаний валютных курсов это соответствует росту на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. По этим данным, только для европейских союзников и Канады рост составит 17,9%.