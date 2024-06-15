FAZ: производитель танков Leopard заявляет, что наличествующих у бундесвера танков не хватит для защиты Берлина и Мюнхена

У Германии в резервах ещё 300 танков Leopard-2, по оценке Франка Хауна, главы оружейного концерна KNDS, с этим страна «ещё может оборонять Аугсбург, а Мюнхен и Берлин уже нет». В интервью Frankfurter Allgemeine он указывает, что, несмотря на все заявления с 2022 года, Берлин заказал всего 18 новых Leopard-2. Кроме того, растут проблемы с расходными материалами для производства, например, Германия больше не варит сталь для танковой брони, и её приходится вести из Швеции.

У танка Leopard-2 нет конкурентов ни в Европе, ни в США, уверен глава оружейного концерна KNDS Франк Хаун. Всё это благодаря «традиционно очень хорошим инженерам» в Германии. Однако лучшие танки, по его мнению, не означают, что Германия в состоянии себя защитить. В интервью Frankfurter Allgemeine Хаун заявляет, что с 300-ми находящимися на хранении танками Leopard ФРГ «ещё может оборонять Аугсбург, а Мюнхен и Берлин уже нет».

Ещё хуже, по его мнению, то, что, несмотря на официальные заявления о «смене эпох», для исправления ситуации в бундесвере делается мало. Между немецкой армией и KNDS был заключён «рамочный договор» на производство 123 танков, но реально заказано только 18, «ровно столько, сколько Германия поставила на Украину». Хаун также жалуется газете, что бундесвер не закупает зенитные танки Gepard, «которые сегодня составляют важнейший элемент украинской ПВО», так как до сих пор считает, что они «слишком дороги и не нужны».

«Политика должна устанавливать приоритеты», — продолжает Хаун. Он допускает, что уже в этом году ФРГ приступит к закупкам, как минимум для обеспечения техникой бригаду бундесвера в Литве, «но в заказах этого не видно, подавляющее большинство заказов в 2023 году поступило не из Германии, а из других стран НАТО». Хаун уверен, что его концерн может производить на существующих мощностях минимум 500 танков в год.

Но в интервью Frankfurter Allgemeine Франк Хаун также указывает на растущие сложности с обеспечением производства танков расходными материалами. «Что касается броневой стали, то в Берлине я лично указывал на её дефицит», — говорит Хаун. После того, как ThyssenKrupp закрыл производство броневой стали в Германии, KNDS вынужден закупать её в Швеции. По словам Хауна, в Берлине обещали заняться проблемой, но «ничего не произошло». «Слова есть, действий я не видел», — констатирует Хаун.

Кроме стали, есть проблемы и со взрывными материалами для снарядов. «Сырья для этого крайне мало, а поставки на Украину привели к сокращению складских запасов, альтернативы не так просто найти». В интервью немецкой газете он заявляет, что проблему обеспечением производства расходными материалами Берлин полностью переложил на производителей и не создал «стратегии по ресурсам». В пример Берлину Франк Хаун ставит Францию. «С французами всё по-другому, они сильно отстают, но они действительно озаботились этим».