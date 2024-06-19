Независимо от того, понимают они это или нет, место Украины на славянской орбите, заявил в интервью Dialogue Works бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По словам Риттера, Украина никогда не вступит в НАТО, так как Россия этого не допустит, а Евросоюзу Украина просто не нужна.
СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Украина действительно не может стать членом НАТО, никогда им не станет. Вступит ли она в ЕС — вопрос дальнейшего обсуждения, но Евросоюзу она не нужна, туда её никогда не примут. Место Украины, понимают там это или нет, на славянской орбите — орбите Белоруссии, России, Украины. Место Украины — на орбите евразийской. Она не европейская держава и никогда ею не была.
Таково её будущее. Тем не менее такое будущее украинский народ должен определить для себя сам.Однако в НАТО она не будет, Россия никогда этого не допустит и не может этого допустить. Причина нам известна: Запад не рассматривает Украину как потенциального члена своего сообщества ради того-то и того-то, но использует её в качестве плацдарма для своих действий, направленных на стратегическое поражение России. Вот и всё. Поэтому Россия никогда этого не допустит.
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