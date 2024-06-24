Bloomberg: страны ЕС согласовали помощь Киеву в обход Венгрии

22:22
Месси — о Джордане: он величайший из всех
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал шестикратного чемпиона НБА Майкл Джордана величайшим.
22:21
Источник: экс-глава района Дагестана помогал деньгами сыновьям — радикалам
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров помогал деньгами двум сыновьям, зная, что они сторонники радикализма.
22:20
Тверские власти поздравили ветерана Воробьёву с 101-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Антонину Воробьёву с 101-летием.
22:13
Новыми причалами в Москве воспользовались более 15 тысяч пассажиров
Новыми причалами регулярного речного электротранспорта «Парк Фили» и «Береговой» воспользовались более 15 тыс. пассажиров.
22:10
Власти Батайска: ситуация со стрельбой расценивается как бытовое хулиганство
Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, заявил глава горадминистрации Роман Волошин.
22:09
Газзаев назвал правильным решением продление контракта РФС с Карпиным
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно возможного продления контракта РФС с Валерием Карпиным.
22:08
Ликсутов: запуск новых диаметров позволил разгрузить соседние линии метро
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск новых диаметров в столице позволил разгрузить соседние линии метро.
22:02
На улице в Батайске произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается.
21:59
В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Комедiя-ФЕСТ»
В Нижнем Новгороде объявили лауреатов всероссийского фестиваля «Комедiя-ФЕСТ».
21:57
Кафанов: Сафонов самый талантливый вратарь из тех, с кем я работал
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.
21:56
Угроза обрушения после взрывов отрезала людей от путей эвакуации во Фрязине
Люди, находившиеся в горящем здании в подмосковном Фрязине, оказались отрезаны от путей эвакуации. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов, это произошло из-за угрозы обрушения после серии взрывов.
21:55
Открытое горение в здании во Фрязине ликвидировано
В МЧС России сообщили, что открытое горение в здании в подмосковном Фрязине ликвидировано.
21:47
В Русском музее пройдёт выставка к 100-летию Виктора Иванова
В Русском музее в Санкт-Петербурге состоится выставка, приуроченная к 100-летию Виктора Иванова.
21:44
Павлович получил перелом носа в бою с Волковым
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович сообщил, что получил травму в поединке с соотечественником Александром Волковым.
21:41
Пушилин: женщина и сотрудник МЧС пострадали при обстрелах в Донецке и Горловке
Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке.
21:37
На Ямале направили средства на улучшение транспортного сообщения
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа направили средства на обновление транспортной инфраструктуры.
21:35
В состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязине есть положительная динамика
Положительная динамика наблюдается в состоянии мужчины, пострадавшего в результате пожара в подмосковном Фрязине.
21:34
Камоцци: «Спартаку» пора избавиться от Промеса
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.
21:27
В Польше на азотном заводе произошёл взрыв
Взрыв произошёл на заводе по производству азотных удобрений в Пулавах в восточной части Польши.
21:23
Адвокат Зорин: работодатель не может удерживать трудовую книжку сотрудника
Адвокат и политик кандидат юридических наук Александр Зорин заявил, что работодатель не вправе удерживать трудовую книжку сотрудника.
21:22
Агент Жемалетдинова: предложения от ЦСКА ещё нет
Вадим Шпинёв, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал возможный переход своего клиента в ЦСКА.
21:17
Воробьёв: судьба двух находившихся в здании во Фрязине женщин уточняется
Судьба двух женщин, находившихся на восьмом этаже загоревшегося здания в подмосковном Фрязине, пока неизвестна.
21:17
Воробьёв: взрывы в здании во Фрязине спровоцировали кислородные баллоны
Кислородные баллоны спровоцировали взрывы в здании в подмосковном Фрязине.
21:13
Адвокат Зорин объяснил, почему на собеседовании могут не говорить название компании
Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал, почему на собеседовании могут не говорить название компании.
21:13
Игрок сборной Венгрии Варга перенёс операцию после травмы, полученной на Евро-2024
Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга перенёс операцию после травмы в матче третьего тура чемпионата Европы с командой Шотландии.
21:09
В Крыму назвали Подоляка политическим трупом
Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не может быть никаких признаков мирной жизни.
21:06
Макрон: французских военных не отправят на украинскую землю в ближайшее время
Французские военные в ближайшее время не будут отправлены на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
21:06
МИД: все соучастники теракта в Дагестане будут установлены и привлечены к ответу
Соучастники террористического акта в Республике Дагестан будут установлены, они ответят за содеянное перед законом.
21:06
Руководитель «Медиадрайверов» Бескромный рассказал подробности о проекте
Руководитель «Медиадрайверов», основатель диджитал-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный рассказал подробности о проекте.
21:01
Пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде
Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что получил нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх в Париже.
20:56
Карпов: Жемалетдинов переходит в ЦСКА
Бывший полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов продолжит карьеру в ЦСКА.
20:53
Песков: возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане прорабатывается
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане прорабатывается.
20:52
МВД Дагестана: часть боевиков уничтожены, остальные будут наказаны
Часть боевиков, причастных к нападениям на синагогу и церкви в Республике Дагестан, были уничтожены на месте. Остальные виновные понесут заслуженное наказание.
20:52
В Севастополе пострадавшим семьям с детьми выплатят по 100 тысяч рублей
Семьям с детьми в возрасте до 18 лет, которые получили травмы в результате атак Вооружённых сил Украины, выплатят по 100 тыс. рублей.
20:44
СЭ: Карпин продлил контракт со сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС).
20:39
В «Зените» заявили, что клуб ещё не завершил трансферную кампанию в летнее межсезонье
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию касательно трансферной кампании клуба.
20:36
Педиатр Одинаева дала советы по сбору аптечки для отдыха с ребёнком
Главный педиатр Московской области дала рекомендации по сбору аптечки для отдыха с ребёнком.
20:33
МИД Турции: Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Казахстане
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане.
20:31
В Кузбассе арестовали военнослужащего по делу об убийстве девочки
Томский гарнизонный военный суд отправил под стражу рядового Андрея Быкова, который, по версии следствия, дезертировал и убил девочку в городе Топки в Кузбассе.
20:25
В Кургане рассказали о работе по ликвидации последствий непогоды
В Кургане начали работу по ликвидации последствий непогоды, заявили в городской администрации.
20:24
В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию
В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались об информации касательно возможного возвращения нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.
20:23
В Туле открылся турнир Международного совета военного спорта
Первый в истории турнир Международного совета военного спорта среди воспитанников довузовских образовательных организаций (CISM) открылся в Тульском кремле.
20:22
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили во всех регионах Украины.
20:19
В новый промтехнопарк на Кубани инвестируют 4 млрд рублей
В новый промтехнопарк для импортозамещающих производств в Краснодарском крае инвестируют 4 млрд рублей.
20:14
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
20:12
На портале mos.ru запустили услугу по перерасчёту платежей по ЖКУ
На портале mos.ru запустили услугу по расчёту и перерасчёту платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ), заявили в Департаменте информационных технологий.
20:12
Зеленский утвердил замену командующего Объединёнными силами ВСУ
Владимир Зеленский утвердил замену командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
20:12
Перейра: я хотел бы испытать себя против Анкалаева
Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра оценил возможный поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым.
20:09
Боррель: ЕС и Украина могут до конца июня подписать соглашение по безопасности
Европейский союз и Украина планируют до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для Киева.
20:06
Губернатор Подмосковья Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине.