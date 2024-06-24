AP: целью новых санкций ЕС стал «теневой танкерный флот» России

В очередной пакет антироссийских санкций ЕС вошли меры, направленные против «теневого танкерного флота» России, занимающегося перевозкой сжиженного природного газа, пишет Associated Press. В частности, Брюссель запретил транзит российского СПГ через порты Евросоюза.
Евросоюз ввёл очередной пакет санкций против России из-за конфликта на Украине, сообщает Associated Press.
Новые ограничительные меры направлены не только против компаний, но и против «теневого танкерного флота» Москвы, перевозящего сжиженный природный газ через Европу.
В заявлении, опубликованном на встрече министров иностранных дел ЕС, говорится, что блок запретит транзит российского СПГ через страны блока.
По оценкам Брюсселя, в прошлом году через порты Евросоюза в третьи страны было поставлено от 4 до 6 млрд кубометров российского СПГ. Россию подозревают в использовании «флота-призрака» для обхода санкций, чтобы таким образом получать доходы от продажи энергоносителей.
В общей сложности в список ЕС попала 61 новая организация — зачастую это компании, банки и другие структуры, в том числе из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. Многие из них обвиняются в обходе санкций ЕС или в поставках России ценного оборудования.
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