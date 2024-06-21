Канцлер Германии Олаф Шольц пытался спасти «Северный поток — 2» от американских санкций. В 2020 году он предлагал Трампу заплатить миллиард долларов в качестве отступного, однако получил отказ, пишет Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы немецкого правительства.

Внутренние правительственные документы проливают свет на роль Олафа Шольца в реализации «Северного потока — 2», пишет Handelsblatt. Будучи министром финансов, он не только одобрил проект, но и активно выступал за него на протяжении многих лет. И из этих документов становится ясно, как Шольц пытался предотвратить американские санкции против газопровода с помощью «сомнительной» сделки.

Несмотря на предупреждения от нескольких европейских стран, Еврокомиссии, независимых экспертов и представителей Украины о том, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Германии от России, по результатам проверки был сделан вывод, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза. Министр финансов Шольц принимал непосредственное участие в этой «махинации».

Канцлер любит хвалить себя за то, как его правительство благополучно провело Германию через энергетический кризис 2022 года после того, как «Путин перекрыл газ». Молниеносное создание на побережье Северного моря терминалов по приему сжиженного газа из других стран, кроме России, действительно увенчалось успехом. На основании этого Шольц сразу же сформулировал руководящую концепцию своего канцлерства: «немецкий темп».

Однако Шольц упускает важнейшую деталь. Летом 2020 года предложил инвестировать один миллиард евро из денег немецких налогоплательщиков в терминалы по перевалке сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условие: Вашингтон снимет санкции против «Северного потока — 2». Но администрация Трампа отклонила сделку.