N-TV: ЕС получил в мае больше газа из России, чем из США

Евросоюз по-прежнему продолжает получать из России немалое количество газа, отмечает немецкий телеканал N-TV. В прошлом месяце впервые за два года из России в ЕС было поставлено больше газа, чем из США, — 15% от всего европейского снабжения. Российский сжиженный газ беспрепятственно попадает в Европу, причём его объёмы даже увеличились после начала украинского конфликта.

Больше никакого газа из России? Ничуть не бывало.

КЛАУС-ЮРГЕН ГЕРН, специалист Института мировой экономики в Киле: Мы всё это время продолжали покупать газ из России, давно уже не так много, как до начала конфликта, но поставки сжиженного газа беспрепятственно продолжаются. Они даже возросли в объёме по сравнению с довоенными временами. И газ, поставляющийся по газопроводу, отчасти тоже всё ещё присутствует.

Данные консалтинговой компании Isis показывают, что в прошлом месяце впервые за два года из России в ЕС снова было поставлено больше газа, чем из прежнего номера один — США. С 2023 года за Норвегией — страной с наибольшими объёмами поставок — следовали США, Северная Африка и Россия. В мае этого года целых 15% общего снабжения были поставлены в ЕС из России. Только 14% были закуплены в Америке. Впрочем, по словам экспертов, это связано с единоразовыми эффектами.

КЛАУС-ЮРГЕН ГЕРН: Поставки из России продолжились и несколько возросли, потому что ожидалось, что в июне один газопровод будет подвергаться большему числу обстрелов, и в то же время сократились поставки из США, потому что там возникли технические трудности.

Так что это временная картина. Тем не менее импорт сжиженного газа в ЕС из России продолжает оставаться высоким. Но в целом зависимость от России, по словам эксперта, снизилась.

КЛАУС-ЮРГЕН ГЕРН: Мы по-прежнему получаем газ, причём в значительном количестве. Но это сейчас, так сказать, не представляет экзистенциальной угрозы, если здесь возникнут проблемы. Это означает, что рычаг давления, который у России есть благодаря этому каналу, стал намного меньше.

Однако этот рычаг давления глава Кремля Путин всё же может использовать в свою пользу.

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.