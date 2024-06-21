N-TV: ЕС получил в мае больше газа из России, чем из США
Больше никакого газа из России? Ничуть не бывало.
КЛАУС-ЮРГЕН ГЕРН, специалист Института мировой экономики в Киле: Мы всё это время продолжали покупать газ из России, давно уже не так много, как до начала конфликта, но поставки сжиженного газа беспрепятственно продолжаются. Они даже возросли в объёме по сравнению с довоенными временами. И газ, поставляющийся по газопроводу, отчасти тоже всё ещё присутствует.
Данные консалтинговой компании Isis показывают, что в прошлом месяце впервые за два года из России в ЕС снова было поставлено больше газа, чем из прежнего номера один — США. С 2023 года за Норвегией — страной с наибольшими объёмами поставок — следовали США, Северная Африка и Россия. В мае этого года целых 15% общего снабжения были поставлены в ЕС из России. Только 14% были закуплены в Америке. Впрочем, по словам экспертов, это связано с единоразовыми эффектами.
КЛАУС-ЮРГЕН ГЕРН: Поставки из России продолжились и несколько возросли, потому что ожидалось, что в июне один газопровод будет подвергаться большему числу обстрелов, и в то же время сократились поставки из США, потому что там возникли технические трудности.
Так что это временная картина. Тем не менее импорт сжиженного газа в ЕС из России продолжает оставаться высоким. Но в целом зависимость от России, по словам эксперта, снизилась.
КЛАУС-ЮРГЕН ГЕРН: Мы по-прежнему получаем газ, причём в значительном количестве. Но это сейчас, так сказать, не представляет экзистенциальной угрозы, если здесь возникнут проблемы. Это означает, что рычаг давления, который у России есть благодаря этому каналу, стал намного меньше.
Однако этот рычаг давления глава Кремля Путин всё же может использовать в свою пользу.
Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.
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