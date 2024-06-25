American Conservative: США так и не извлекли уроков из провалов «глобальной войны с терроризмом»

Со времён правления Джорджа Буша-младшего американские власти не оставляют силовых попыток «привнести демократию» в страны исламского мира, прикрываясь борьбой с экстремизмом. В итоге Вашингтон раз за разом продолжает терпеть фиаско или даже усугубляет существующие проблемы вместо того, чтобы признать тщетность подобных усилий, считает обозреватель The American Conservative Айвен Иланд.

После терактов 11 сентября 2001 года администрация Джорджа Буша—младшего развязала «грандиозную глобальную войну с терроризмом». Её последствия продолжают негативно влиять на внешнюю политику США, пишет обозреватель The American Conservative Айвен Иланд.

Вместо ограниченных операций Буш отдал приказ о масштабном вторжении в Афганистан. Эта двадцатилетняя попытка строительства государства и привнесения демократии в страну, которая не была готова к ней с точки зрения развития, обошлась в 243 тыс. жизней и $2,3 трлн, но в итоге закончилась провалом, отмечает автор статьи.

Затем, прикрываясь ложью о связи Саддама Хусейна с терактами 11 сентября, Буш втянул американскую армию в дорогостоящую и длительную борьбу с суннитскими повстанческими группировками. Одна из них превратилась в «Исламское государство»*, которое в итоге захватила огромные территории в Сирии и Ираке, напоминает Иланд.

Но пресловутая «война с терроризмом» не закончилась с уходом Буша. В 2011 году Барака Обама воспользовался «арабской весной», чтобы помочь устранить Муаммара Каддафи, что не только обрекло Ливию на гражданскую войну, но и способствовало рапространению исламистских группировок в Сахеле.

В администрации Байдена продолжают наивно надеяться, что им удастся устранить террористическую угрозу в этом африканском регионе. Власти США так и не выучили урок и не поняли, что демократию невозможно экспортировать с помощью военной силы в страны, которые к ней ещё не готовы, подчёркивает Иланд.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.