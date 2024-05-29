Сакс: Украина не хотела в НАТО, пока США не свергли Януковича

Война на Украине началась не в 2022 году, а намного раньше, заявил в интервью Такеру Карлсону американский экономист Джеффри Сакс. Он рассказал о том, что США ещё во времена Буша-младшего заявили о том, что примут страну в альянс, вопреки своим обещаниям начала девяностых. Но довольно примечательно, что Украина не хотела в НАТО при законно избранном президенте Викторе Януковиче, который предпочёл нейтральный курс. Для своих целей США устроили на Украине госпереворот и немедленно признали новое пронатовское незаконное правительство.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: Затем состоялся саммит НАТО в Бухаресте. Это был 2008 год, и европейцы — канцлер Германии Меркель, президент Франции — все они говорили: «Джордж, не делай этого, это крайне опасно и провокационно, нам не нужно, чтобы НАТО подошло к самым границам России». Но Буш настаивал, настаивал и настаивал.

По сути, НАТО — это альянс США, и они взяли на себя обязательство, что Украина станет его членом. Формулировка была такая: хорошо, прямо сейчас план действий для вступления мы им давать не будем, но Украина будет членом НАТО. Тогда США и Россия встречались в рамках партнёрских отношений НАТО. На следующий день в Бухаресте был Путин, и он тоже сказал: «Не делайте этого. Это крайне опрометчиво. По сути, это наша основная красная линия. Не надо этого делать». В Америке ничего этого не услышали.

В этом заключается наша самая большая проблема. Неоконсерваторы, которые на протяжении 30 лет всем заправляют, считают, что США могут делать всё, что хотят. Это самое главное, что необходимо понимать касательно американской внешней политики. Они не правы, они продолжают делать ошибки, вовлекать нас в войны, которые обходятся в триллионы долларов, продолжают убивать множество людей... но основной принцип, которого они придерживаются, заключается в том, что США — единственная сверхдержава однополярного мира, которая может делать, что захочет. Так что даже в тот момент они не услышали Путина, не услышали европейцев. Кстати, они заявили, что Грузия тоже станет частью НАТО. Опять же, понять это можно только через призму старой теории Палмерстона и Бжезинского.

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Да.

ДЖЕФФРИ САКС: Это не просто какая-то шальная мысль: «А почему бы не взять и Грузию?» Это план. И русские понимают каждый его шаг... А затем кое-что ещё идёт наперекосяк. Что именно? Украинцы не хотят расширения НАТО! Украинцы его не хотят! Они против. Общественное мнение гласит: «Нет, это слишком опасно, нейтралитет безопаснее. Мы находимся между Востоком и Западом. Нам это не нужно». И они избирают Виктора Януковича...

ТАКЕР КАРЛСОН: Да.

ДЖЕФФРИ САКС: Это президент, который сказал: «Мы просто будем занимать нейтральную позицию». И Соединённые Штаты это совершенно... Мол: «Это что ещё, к чертям, такое? У Украины здесь тоже никакого выбора нет!» И Янукович, конечно, становится врагом для неоконсерваторов. И они начинают работать здесь... применяя, естественно, типичный подход США: «Нам надо избавиться от этого малого. Может, оппонента его изберём в дальнейшем; может, в кризисе его подловим...» — и так далее.

И действительно: к концу 2013-го Соединённые Штаты определённо разожгли кризис, который превратился в восстание, а затем — в переворот. И опять же, я на личном опыте знаю, что США были в этом глубоко задействованы...

И ведь мы видели, как наши сенаторы стоят там в толпе... Это как если бы китайские официальные лица, когда разворачивались события 6-го января, стояли бы там и говорили: «Давайте! Вперёд!» Как бы нам понравилось, если бы китайское руководство прибыло бы туда и заявило: «Мы с вами на все сто процентов!» Когда же американские сенаторы стоят в Киеве и говорят демонстрантам: «Мы с вами на все сто!»...

Виктория Нуланд, как известно, раздавала там печенье... Но могу вас заверить: здесь куда больше, чем просто печенье было... США вступили в сговор с украинскими правыми c тем, чтобы свергнуть Януковича. И это свержение, сопряжённое с насилием, имело место на третьей неделе февраля 2014 года.

И вот когда, собственно, и началась эта война. Она ведь началась не в 2022 году — она началась в 2014-м. Вот что стало её началом — насильственный переворот, в ходе которого был свергнут украинский президент, выступавший за нейтралитет... Итак, против него провели этот насильственный переворот, и его служба безопасности сказала ему: «Вас собираются убить» — и тогда он полетел в Харьков и дальше в Россию в тот день... И США сразу же — за наносекунду — признали новое правительство. Так что это был переворот — таким вот образом ЦРУ осуществляет свои операции по смене режима...



Дата публикации 28 мая 2024 года.