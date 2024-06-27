Макгрегор: НАТО вложило миллиарды в новую армию на Украине ещё до начала конфликта

Запад и раньше предоставлял помощь Украине, но основным направлением для него после 2014 года стало создание новой украинской армии по натовскому образцу, рассказывает в интервью De Nieuwe Wereld полковник США в отставке Дуглас Макргрегор. По его словам, НАТО вмешивалось в ситуацию на Украине уже тогда. На это тратились миллиарды долларов, и эти действия однозначно носили наступательный характер.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Нам необходимо учитывать, что на востоке Украины было непросто… Если украинцы хотят присоединиться к НАТО, то они могут это сделать. Мы намеренно создавали на востоке Украины украинскую армию с одной-единственной целью: чтобы напасть на Россию.

Это происходит с 2014 года?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Совершенно верно. Мы предоставляли помощь в разных формах и ранее, но для нас основным направлением стало создание новой украинской армии по натовскому образцу.

Это очень важный момент, потому что мы сейчас, разумеется, обсуждаем поддержку НАТО, поддержку Европы и США украинским силам обороны, но вмешательство НАТО на то время уже имело место. И в каком плане? Чем мы занимались?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Мы видим, как эта армия была создана под предлогом получения или возвращения контроля над Крымом*. Эти огромные силы численностью более 400 тысяч человек, мне кажется так…

Насколько масштабной в то время была поддержка, начиная с 2014 года? На ваш взгляд, наверное, она исчислялась миллиардами?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Миллиарды долларов поступали от Соединённых Штатов и стран НАТО, в частности Германии, Великобритании и Франции. Не знаю, какой вклад внесли Нидерланды, но существовала программа НАТО, которую, естественно, возглавляли мы, по созданию на территории Украины совершенно новой армии стандарта НАТО, что по своей направленности однозначно носило наступательный характер. В то же время они начали строить масштабные оборонительные сооружения, которые бы оказались у них в тылу. По их мнению, те понадобились бы им в будущем, и расчёт оказался верным. Но важнее то, что они также атаковали Донецкую и Луганскую** области. В период между 2014 и 2022 годом, когда 22 февраля эта война начинается российским вмешательством, из-за действий ВСУ на этих территориях погибло более 14 тысяч человек. Никто об этом не упоминает. Большинство этих людей было просто русскими, которые там проживали. Они не были даже так называемыми российскими повстанцами. Да, на Путина в его стране оказывалось большое давление, чтобы он что-то предпринял для защиты всех этих людей в Донбассе, которые, в конце концов, были русскими.

Применялся артиллерийский огонь?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: По большей части артиллерия, но кроме того на этих территориях проводились наземные операции. И дело в том, что их считали сепаратистскими регионами, и эти украинские вооружённые силы формировались для их возвращения и для последующего применения против Крыма. И говоря о Донбассе, они словно обсуждали первую стадию этнической чистки: «Мы выдавим всех русских. Избавимся от всех русских». Не стоит забывать, что в этот момент русские и так уже были на Украине гражданами второго или третьего сорта. Поэтому и были заключены Минские соглашения, которые на поверку оказались неактуальными и попросту пустышкой. Но даже…

Даже Ангела Меркель впоследствии сказала, что они были нужны, чтобы выгадать время.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: …чтобы сформировать армию.

Да. Насколько крупной, по вашей оценке, была на то время эта украинская армия?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Когда началась операция, то численность составляла около 240 тысяч, но впоследствии выросла до более чем 400 тысяч человек за счёт резерва. В целом вышло больше 400 тысяч человек.

Это немалая армия.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да! Это была очень хорошая армия: очень хорошо подготовленная, с большим количеством техники. И когда российские войска вошли, у них изначально на местах в той части Украины было только 90 тысяч военнослужащих.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.

*Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



