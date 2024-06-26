Часть гибридной войны: корреспондент Welt увидел «российский след» в сообщениях о принудительной мобилизации на Украине

Украинцы встревожены многочисленными видео, на которых запечатлены случаи принудительной отправки граждан в армию. Такие инциденты действительно происходят, выяснил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. Однако, по его мнению, это часть гибридной войны Москвы против Киева, направленная на подрыв морали ВСУ.

Кристоф, то, о чём ты рассказываешь, показывает, что бои по-прежнему приносят много потерь с обеих сторон, но особенно со стороны Украины. Соответственно, набор рекрутов на Украине тоже проводится с трудом. А теперь постоянно нагоняют ужас видео с насильственным рекрутированием посреди улицы. Что происходит? Какая у тебя есть информация по этому поводу?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Такие видео мы здесь видим часто, и я лично не был уверен, стоит ли действительно о них сообщать, потому что, разумеется, никогда нельзя знать, что здесь российская пропаганда и как всё это раздувается российскими военными блогерами; действительно ли это правда, что на Украине очень много случаев принудительного рекрутирования. Но теперь я всё-таки решил поднять эту тему, потому что здесь всплывает множество видео по этому поводу.

Однако я не в состоянии оценить, идёт ли речь о массовом феномене в случае этого принудительного рекрутирования или это всё же происходит редко. Поэтому сегодня утром я созвонился с нашей коллегой Татьяной Ольм. Она сейчас находится в дороге на Украине для освещения событий, она много раз там бывала и ориентируется в ситуации лучше, чем я. И она сказала, что это явление на Украине присутствует, там есть эти принудительные отправки в армию. Но это не массовое явление. На мой взгляд, это вписывается в общую картину. Думаю, российские военные блогеры отчасти играют с этим, пытаются посеять беспокойство среди украинского населения и вызвать страхи. Потому что каждый, кто ведёт здесь Telegram-канал, конечно, знает, что украинцы это читают, что многие украинцы тоже это читают.

Это часть гибридной войны — лишить противника сил, а для этого хороши все средства, которые работают. Так я оцениваю ситуацию.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.