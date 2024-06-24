Американский экономист: дело не в Украине, а в переизбрании Байдена — Запад продолжает свою политику борьбы до последнего украинца

Общественность западных стран в большинстве своём поддерживает урегулирование конфликта на Украине за счёт нейтрального статуса последней, но руководство этих государств не интересует мнение народа, заявил в интервью Dialogue Works американский экономист Джеффри Сакс. Европа делает всё, что скажут США. В результате Запад продолжает следовать так называемой политике борьбы до последнего украинца, отметил он.

НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Создаётся такое ощущение, что никто (из западных политиков. — ИноТВ) не выступает ни за какой мир, ни за какое политическое урегулирование по Украине?



ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Всё верно. Поскольку у общественности об этом не спрашивают. Если бы на Украине, в Европе, в Соединённых Штатах общественность спросили, должна ли Украина быть нейтральной и безопасной, то в подавляющем большинстве случаев ответ был бы «да».



Но об этом не спрашивают, поскольку у общественности тут вообще нет права голоса. Им ничего честно не объясняют. Как вы уже сказали, на Украине действует военное положение. Украинский народ ни о чём не спрашивают.



Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть. И такова западная политика. Это так называемая политика борьбы до последнего украинца.



Теперь Украина официально попросила Европу вернуть украинцев, находящихся в Западной Европе, чтобы тех можно было мобилизовать и отправить на фронт.



Неужели мы просто военная машина? Неужели это всего лишь свежее мясо для фронта? Посмотрим, как поведёт себя Европа. Но пока Европа делает всё, что ни скажут США. Таков уж вывод по Европе. (Они делают. — ИноТВ) всё, что ни скажут США.



Однако руководство США совершенно безответственное. Оно слабое, и у него нет стратегии. Оно пытается дотянуть до следующих… пережить следующие выборы, которые пройдут в ноябре. И они хотят, чтобы ничто до тех пор не ставило Байдена в неловкое положение. Дело тут не в Украине, а в переизбрании Байдена. Так что все молчат, не молчат лишь орудия.



Дата публикации 22 июня 2024 года.