Spiegel: в Европарламенте появится новая «пророссийская» фракция

«Альтернатива для Германии» после переизбрания в Европарламент не планирует возвращаться во фракцию «Идентичность и демократия». Der Spiegel стало известно, что уже в ближайшее время пройдёт формирование новой, как указывает издание, «пророссийской» фракции — «Суверенисты». В объединении будет доминировать АдГ, но войдут также правые партии из Испании, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, Греции.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) запросила у Европарламента помещение для мероприятия с участием 100 гостей. По информации Der Spiegel, речь идёт о новой правой фракции «Суверенисты», в которую войдёт немецкая АдГ, польская «Конфедерация», венгерская «Наша Родина», и другие.

Новую фракцию считают «пророссийской», так как её программной основой, вероятно, станет «Софийская декларация» болгарской партии «Возрождение». В ней заявляется, что европейской цивилизации угрожает «идеология глобалистов», а воля народов Европы подменена «диктатурой бюрократии». Декларация призывает «остановить бюрократию ЕС» и начать переговоры с Россией о прекращении украинского конфликта.

Потребность в новой фракции возникла после того, как АдГ покинула под давлением Ле Пен фракцию «Идентичность и демократия». В новом объединении именно АдГ, как крупнейшая партия, «будет задавать тон», — полагает Der Spiegel.