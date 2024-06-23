Spiegel: в Европарламенте появится новая «пророссийская» фракция
«Альтернатива для Германии» (АдГ) запросила у Европарламента помещение для мероприятия с участием 100 гостей. По информации Der Spiegel, речь идёт о новой правой фракции «Суверенисты», в которую войдёт немецкая АдГ, польская «Конфедерация», венгерская «Наша Родина», и другие.
Новую фракцию считают «пророссийской», так как её программной основой, вероятно, станет «Софийская декларация» болгарской партии «Возрождение». В ней заявляется, что европейской цивилизации угрожает «идеология глобалистов», а воля народов Европы подменена «диктатурой бюрократии». Декларация призывает «остановить бюрократию ЕС» и начать переговоры с Россией о прекращении украинского конфликта.
Потребность в новой фракции возникла после того, как АдГ покинула под давлением Ле Пен фракцию «Идентичность и демократия». В новом объединении именно АдГ, как крупнейшая партия, «будет задавать тон», — полагает Der Spiegel.
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