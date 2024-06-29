РИА Новости: бриг под алыми парусами прошёл по Неве в Петербурге
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, шествие брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге проходит праздник выпускников школ «Алые паруса».
Также празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького.
28 июня президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Видеообращение российского лидера к выпускникам опубликовано на сайте Кремля.