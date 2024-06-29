РИА Новости: бриг под алыми парусами прошёл по Неве в Петербурге

Традиционный петербургский праздник выпускников школ «Алые паруса» после полуночи завершился шествием по Неве брига «Россия» под алыми парусами.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, шествие брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Ранее сообщалось, что в Петербурге проходит праздник выпускников школ «Алые паруса». Также празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького. 28 июня президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Видеообращение российского лидера к выпускникам опубликовано на сайте Кремля.