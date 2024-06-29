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Украинский вице-премьер: Киев становится заложником предвыборной кампании в США

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Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Штатах.

Об этом она заявила после дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

«Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность, потому что Украина становится заложником определённых предвыборных эмоций», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в США назревает крупная политическая драма после дебатов Байдена и Трампа.

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