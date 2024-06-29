МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе

Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.

«Мы призываем вовлечённые страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее газета Politico сообщила, что первый транш прибыли от российских активов в фонд помощи Украине составит €1,4 млрд.

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже на следующей неделе.

В МИД России заявили, что Москва может обратиться в суд ООН из-за ситуации с передачей Украине доходов от российских активов.