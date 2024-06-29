МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе
Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.
«Мы призываем вовлечённые страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее газета Politico сообщила, что первый транш прибыли от российских активов в фонд помощи Украине составит €1,4 млрд.
Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже на следующей неделе.
В МИД России заявили, что Москва может обратиться в суд ООН из-за ситуации с передачей Украине доходов от российских активов.