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МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе

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Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.

«Мы призываем вовлечённые страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее газета Politico сообщила, что первый транш прибыли от российских активов в фонд помощи Украине составит €1,4 млрд. 

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже на следующей неделе.

В МИД России заявили, что Москва может обратиться в суд ООН из-за ситуации с передачей Украине доходов от российских активов.

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