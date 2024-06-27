Такер Карлсон: разрушение Украины — преступление Запада

Трагедия Украины на совести западных правительств, в частности Бориса Джонсона, который сорвал мирные переговоры и обрёк сотни тысяч украинцев на гибель. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, отвечая на вопросы прессы в Канберре.

ТАКЕР КАРЛСОН, независимый журналист: Борис Джонсон — преступный клоун, который, как очень многие, утверждает, будто любит Украину. При этом он единолично в ответе за смерть сотен тысяч украинских мужчин в этой войне, которую Украина не может выиграть.



Я отошлю вас к Википедии: знаете, насколько больше людей у России, чем у Украины? На сто миллионов. На сто миллионов. И в наземной войне эти цифры имеют значение. Украина не в состоянии победить Россию, лучшее, что она может, это просить о мире. Это было известно, в том числе Зеленскому, который этого хотел с первых дней конфликта. И Борис Джонсон по приказу администрации Байдена положил конец — и это не спорное утверждение, это факт, признанный уже всеми, — положил конец мирным переговорам примерно два года назад.



И Украина была полностью разрушена. А теперь Зеленский принял закон, позволяющий иностранным корпорациям владеть землёй (на Украине. — ИноТВ). Вот и скажите мне, на что будет похожа Украина через тридцать лет, когда вся она будет принадлежать BlackRockи транснациональным корпорациям, а её население будет не украинским.



Трагедия того, что произошло на Украине по замыслу западных держав… В том числе вашего правительства, и я надеюсь, что вам… Власти моей страны были инициаторами всего этого, мне за это стыдно. Надеюсь, что вам тоже. Это на самом деле одно из величайших преступлений на моей памяти. Мысль о том, что, если вы против этого, вы за Путина, конечно же, абсурдна.



И, кстати, о вашем друге Борисе Джонсоне. Он, конечно же, позволил себе личный выпад в мой адрес. Я связался с ним. Конечно же, он был журналистом, что неудивительно с учётом его низких моральных качеств. В этом нет ничего шокирующего. Итак, я связался с ним и сказал: «Ты обозвал меня всеми этими словами, почему бы тебе не сесть и не побеседовать со мной? Я как раз сейчас в твоей дождливой унылой трущобе под названием Лондон. Мы могли бы поговорить». И он сказал: «Я не буду этого делать, если только ты не заплатишь мне миллион долларов». Это факт, бесспорный факт. У меня есть текстовые сообщения.



Итак, если это достойный доверия источник инсинуаций… Послушайте, если бы я был подхалимом Путина, если бы я любил Путина, я бы так и сказал. Потому что какая мне разница? Меня уже уволили! Я ни на кого не работаю. У меня нет никакого мотива… И, кстати, если люди любят Путина, это совершенно нормально. Не понимаю, какое это имеет значение. Мы граждане разных стран. Нам следует судить в первую очередь наших собственных руководителей. Как дела у нашей страны? Как дела у моих детей? Какое у них будущее? Ничто из этого не имеет никакого отношения к Путину. Разве что в том смысле, что вы все, ваша страна бездействует, ваше правительство позволяет администрации Байдена ввергнуть нас в ядерную войну. Что мы и имеем сейчас. Мы на грани этого.



И почему-то это не освещают. Зато говорят, что Путин не уважает права человека или верховенство права. Хорошо. Как раз сегодня освободили Джулиана Ассанжа — после 12 лет, 12 лет заключения! А ваше правительство ничего не делало. Великобритания сделала это (преследование Ассанжа. — ИноТВ) возможным, Соединённые Штаты требовали этого. Скажите мне, как это совместимо с верховенством права или демократией. Несовместимо. Это правление спецслужб, это беззаконие, и это преступление.



Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.