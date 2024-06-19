Гринвальд: американская политика строится на лжи, в которой запрещено сомневаться
Утверждения, приведшие нас к войне во Вьетнаме, заставившие сенат разрешить применение военной силы во Вьетнаме, оказались полностью сфабрикованными. Я говорю об «инциденте в Тонкинском заливе».
ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: 1964 год.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: И другие утверждения, из-за которых мы начали войну в Ираке. Все были так уверены, что это правда, а это была полнейшая ложь.
И вот что меня больше всего возмущает до сих пор — и мне кажется, этому так и не уделили достаточно внимания. Когда NewYorkPost, взяв за основу документы с ноутбука Хантера Байдена, написала о том, чем они (Байдены. — ИноТВ) занимались на Украине и в Китае, все в СМИ в один голос заявляли, что это российская дезинформация. Хотя всё это время архив был самым настоящим и не имел никакого отношения к России. Это не было дезинформацией.
Нам так много раз с такой уверенностью говорили вещи, которые в итоге разоблачались как ложь. И рашагейт — ещё один пример.
Вопрос в том, как эти документы (руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон. — ИноТВ) попали в WikiLeaks. Конечно же, WikiLeaks настаивает, что они не имели никакого отношения к русским и получили это не от русских. Это может быть правдой. В то же время русские могли, к примеру, действовать через посредника.
ТАКЕР КАРЛСОН: Через подставное лицо.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Да. Так что WikiLeaks может считать, что говорит правду, и это может быть действительно правдой, но это не значит, что Россия здесь не замешана.
Проблема в том, что есть много людей, которые зачастую не станут говорить этого публично, я имею в виду людей с очень хорошими связями, но в личной беседе они выражают тотальное неверие в то, что русские взломали (электронную переписку национального комитета Демократической партии. — ИноТВ).
И дело в том, что… Аарон Мате один из самых лучших и осведомлённых людей в этом вопросе… Но на самом деле нет существенных доказательств того, что русские осуществили хакерскую атаку. Знаете, эта фирма, CrowdStrike, пропагандистская контора Демократической партии. ФБР намеренно скрыло значительную часть информации, необходимой для расследования.
Я не говорю, что русские не взламывали, я просто говорю, что в принципе надо быть чрезвычайно легковерным человеком, чтобы не испытывать сомнений, особенно в том, что вам наиболее агрессивно навязывают как правду, после всего, что мы видели. К тому же конкретно в этой истории много дыр.
Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.
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