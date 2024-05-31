Тим Диллон: после Ирака и Афганистана американские психопаты захотели «демократизировать Россию»

Власти США в своё время отправили войска в Афганистан и Ирак, чтобы демократизировать Ближний Восток, напомнил в интервью Tucker Carlson Network американский комик Тим Диллон. «Теперь эти психопаты хотят демократизировать Россию», — добавил он. При этом, по его словам, после провального ухода из Афганистана Соединённым Штатам следовало ввести пятилетний мораторий на любые конфликты.

ТИМ ДИЛЛОН, американский комик, актёр: Я помню, когда я был старшеклассником, все говорили: вот что мы сделаем: мы отправимся в Афганистан и Ирак и демократизируем Ближний Восток. Именно такой был проект.



Да.



ТИМ ДИЛЛОН: Теперь эти психопаты хотят демократизировать Россию. Тогда это были республиканцы. Теперь они называют себя демократами. Но это, похоже, не имеет значения. Они дрейфуют между двумя партиями…



Разумеется.



ТИМ ДИЛЛОН:… поскольку и те, и другие постоянно появляются на MSNBC. И мне уже достаточно лет, чтобы всё это помнить. И в каком же состоянии мы оставили Афганистан 20 лет спустя? Кажется ли он демократизированным? Там у власти талибы*. У нас должен быть пятилетний мораторий на любые конфликты после того, как мы вошли в страну, а 20 лет спустя к власти вернулись талибы. Это как если бы у вас была вечеринка…



Вооружённые нами (талибы. — ИноТВ).



ТИМ ДИЛЛОН: Да. Это как если бы вы проводили вечеринку у себя дома и сожгли его, а ваши родители говорят: «Хватит с тебя. В нашем новом доме у тебя не будет никаких вечеринок до тех пор, пока не станет ясно, что ты повзрослел и извлёк урок из случившегося».



Дата публикации 30 мая 2024 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.