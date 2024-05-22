Скотт Риттер: американцы маршируют лучше, но им не справиться с русскими на поле боя

На Украине российская армия получила огромный опыт ведения современных боевых действий, в том числе в радиоэлектронной борьбе и логистике. Вооружённые силы Вашингтона не готовы к подобным масштабным сражениям и продолжают руководствоваться практикой времён холодной войны, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

Как российские вооружённые силы выглядят в сравнении с американскими в настоящий момент?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: На поле боя российские войска одержат победу. Они закалены в боях, и речь не только о боевой закалке. Они имеют опыт применения современных технологий, тактики и методов ведения войны.





Они понимают, каково это — действовать в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы. Они знают, как использовать и защищаться от FPV-беспилотников, с которыми американцам не приходилось иметь дело.





Они усовершенствовали средства коммуникации огневой поддержки, чтобы определять местонахождение целей и подавлять огневую поддержку противника. И ещё раз напомню: всё это происходит в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы с очень агрессивными помехами, которые российской связи создают украинские силы.





Они знают, как материально обеспечить себя на войне. Мы, Соединённые Штаты, берём все наши... если вы поедете в Национальный учебный центр в Форт Ирвин, штат Калифорния, где армия США проводит бригадные учения, которые должны быть реалистичными, взгляните на их план логистической поддержки. Посмотрите, как они обеспечивают логистику.





Мы всё ещё действуем по лекалам холодной войны. Мы привозим колонны грузовиков с топливом, создаём большие централизованные пункты снабжения, откуда действуют наши войска. В условиях современной войны при таком сценарии по объекту будут выпущены ракеты, которые его уничтожат. Ничего не останется.





Русские усовершенствовали искусство логистики, разбивая поставки на мелкие части, которые затем проникают на линию фронта для поддержки войск. Так что, если удастся поразить одну из них, это не приведёт к развалу всей операции.





Русские смекалистые. И их знания имеют не локальный характер, они их систематизировали. Они отправили командиров с передовой в свою общевойсковую академию, академию генштаба, где не только переняли их знания, но и обобщили знания других, закрепили их, разработали доктрину и провели переобучение.





Этих парней вернули, чтобы они обучали войска, и теперь поставили их командовать войсками на местах. Таким образом, русские сверху донизу опираются на одну и ту же современную доктрину, основанную не на теории, а на уроках реальной войны.

При всем уважении (глава Европейского командования ВС США. — ИноТВ) Кристофер Каволи не участвовал в настоящей войне, не в такой, как эта. Его опыт связан с конфликтами низкой интенсивности в Ираке и Афганистане. Подобная война ему не знакома.





Но в начале 2023 года, выступая на встрече с министром обороны Швеции, он признавал: «Мы не можем представить себе масштабы и размах насилия, происходящего сегодня на Украине». А если вы не можете себе этого представить, значит, вы не готовы к таким сражениям. Сегодня он стал политизирован. Сегодня он городит полную чушь.





Послушайте, американские войска маршируют лучше, в этом нет никаких сомнений. Разумеется, у русских есть свои парадные войска, они хорошо выполняют свою работу, но мы маршируем лучше. Бьюсь об заклад, что у нас и административная работа лучше, хотя кто её знает. Но когда дело доходит до сражения, до того, чтобы выйти на поле боя и вступить в схватку с врагом, сегодня нет более совершенной военной силы, чем российская армия.

Дата выхода в эфир 20 мая 2024 года.