Скотт Риттер: на Западе перестали понимать Россию — ведь её больше не получается контролировать

В США и Европе больше нет компетентных экспертов по России: те, кто сейчас отвечает за российское направление, получали свой первый опыт в девяностые годы, когда главной задачей было не понять страну, а научиться её контролировать и эксплуатировать, убеждён бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер. Как констатировал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, приход к власти Владимира Путина, который отказался выполнять указания Запада, привёл западные элиты в замешательство — и в результате они теперь строят политику, исходя не из реалий, а из того образа России, который существует только в их фантазиях.

Если помните, перед началом конфликта на Украине говорили, что Россия, дескать, блефует, что она ничего не будет делать — а когда началась спецоперация, стали говорить: «Мы так удивлены, зачем же Россия так поступила?». И сейчас происходит то же самое — как вы упомянули, говорят, что Россия блефует. Люди что же, вообще не хотят усваивать уроки из происходящего, из того, что мы успели уже увидеть на Украине?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Послушайте, ни в Штатах, ни в Европе больше не осталось экспертов по России. Вместо них есть класс академических и политических элит, которые свой первый опыт нарабатывали на России эпохи девяностых годов двадцатого века — периода, когда было важно не понимать Россию, а понимать, как ею пользоваться, как над ней доминировать и в политическом, и в экономическом плане.





Приход к власти Владимира Путина толком не исследовался — на вопросы о том, почему это произошло, что за человек Владимир Путин, и чего он пытается достичь, ответов дано не было. А ведь его появление всегда воспринималось на Западе как оскорбление: там же думали, что установили над Россией контроль, что её сломали, урезав до статуса подконтрольного пространства. Как же Путин посмел взять и сказать: «Нет, мы такого не позволим»? И эти люди затаили на Путина злобу, а потому — принялись умалять его значение и значение всей России, начали Россию представлять слишком упрощённо, сводить её всю к одной персоне.





И они всё это время формулировали решения, которые были составлены не с учётом реалий России, а так, будто та Россия, которую они мечтают видеть, действительно существовала. И чем дольше Владимир Путин остаётся у власти, тем больше становится разница между фантазиями Запада и реальным положением дел в России. Те эксперты, которые в настоящий момент консультируют политических лидеров в США и Европе, всё это время были погружены в фантазии о той России, которую они хотят видеть, и они просто не способны понять, какова настоящая Россия на самом деле. В результате они искренне считали, что Россия блефует, потому что просто не понимают эту страну.





Знаете, есть такое старое изречение, я его всё время использую: «Нельзя решить задачу, если её сначала чётко не определиь». Ведь если задачу чётко не определить, то то, что решается, это уже не та задача, а что-то другое. И все эти советники пытаются применять решения, которые предназначены для задачи, существующей только в мире фантазий. Настоящая же задача существует в мире реальном, но те решения, которые применяются, к реальности никакого отношения не имеют, а потому они уводят нас на неприятные тропы в сторону от истины, от возможности решать конфликты мирным путём.





Они, быть может, и правда полагают, что Россия блефует, и это — потому, что они в ней не разбираются. И их начальство так же в ней не разбирается — и полагается на решения, которые им подают люди, которые, честно говоря, просто не имеют достаточной компетенции для того, чтобы предлагать какие-либо решения насчёт России. Но в такой вот ситуации мы оказались. А эти люди питают иллюзии, они себя обманывают, и в итоге ставят тех, кого они обязаны защищать, в очень опасное положение.

Дата публикации 11 мая 2024 года.