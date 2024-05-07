В журнале The Economist вышла статья, в которой говорится о том, что ближайшие полгода станут решающими для Украины, а также перечисляются проблемы с ПВО, вооружениями и живой силой, с которыми столкнётся киевский режим. Как отмечает ветеран разведки морской пехоты США Скотт Риттер, он это предвидел уже давно, и вот теперь не без улыбки отмечает, что западные СМИ наконец проснулись и обратили внимание на очевидное: дни Украины сочтены.

В журнале The Economist вышла статья, в которой говорится, что следующие 5—8 месяцев могут стать для Украины решающими. В ней также упоминаются различные аспекты, касающиеся численности украинских военнослужащих, боеприпасов, которые они получают, вероятности победы Трампа на выборах США и возможности российского наступления на Украину. Какое, по вашему мнению, будет положение дел на поле боя в ближайшие 5—8 месяцев?



СКОТТ РИТТЕР, ветеран разведки морской пехоты США: Ну, во-первых, мы с вами обсуждаем это уже некоторое время. И сколько я твержу, что боеприпасы станут проблемой? Постоянно. Сколько я говорю, что численность военнослужащих будет проблемой? Постоянно. Сколько я говорю, что с техникой возникнут проблемы? Постоянно. Что обучение станет проблемой? Постоянно. И вот The Economist вдруг проснулся и сказал, что через полгода это может стать проблемой! Нет. Это происходит прямо сейчас, пока мы беседуем. В нынешних условиях Украина не переживёт следующие 5—8 месяцев.



Не знаю, видели ли люди, что сейчас происходит в Харькове. ПВО уничтожена, теперь русские могут сбрасывать на Харьков планирующие авиабомбы. Харьков всегда был одним из тех мест, где имелась мощная ПВО, и если раньше националисты и украинские военные могли действовать в окрестностях города с чувством неуязвимости, то теперь нет.



Россия прямо сейчас сбрасывает бомбы на центр Харькова, поражая эти цели. Способности Харькова сопротивляться пришёл конец. Как мне кажется, Украине в ближайшие недели придётся сдать Харьков, потому что шансов удержать город у неё нет. Его окружат, вероятно, некоторые националисты будут сопротивляться до последнего, но в итоге Харькову конец — и сейчас это будущее всех мест, которые Россия хочет занять.



Украинцы не в состоянии организовать прочную и целостную оборону. Россия теперь будет применять комплексы вооружений, которые могут действовать с большей степенью свободы, потому что у Украины больше нет средств противовоздушной обороны. И как только украинцы подведут войска, развернут их и окопаются — бум, бум, бум, — они погибнут.



Подтягивается подкрепление — бум — оно погибнет, не добравшись до поля боя. Командование попытается встретиться для ведения обсуждений — бум — и оно погибнет. Придёт служба тылового обеспечения с вопросом «куда нам девать топливо» — бум — она погибнет, не успев даже его задать. Россия контролирует воздушное пространство.



И дело не только в том, что она сейчас делает на поле боя с помощью этих планирующих авиабомб, но в том, что она делает в тыловом районе с помощью беспилотников: они просто накрывают тыл, нанося удары по всему, что движется. А затем объедините это с тем фактом, что Россия перестаёт церемониться, когда речь заходит о стратегической воздушной кампании, и начинает применять гиперзвуковое оружие — (ракеты. — ИноТВ) «Циркон» и «Кинжал».



Но теперь, поскольку вся ПВО выведена из строя, даже беспилотники… их раньше воспринимали как приманку: вот вам 50 беспилотников, запускайте по ним свои ракеты за миллион долларов — но ракет за миллион долларов больше нет, поэтому беспилотники теперь наносят удары по стратегическим целям. Всё кончено. Для Украины всё кончено.



Дата публикации 06 мая 2024 года.