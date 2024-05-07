Dialogue Works Оригинал

Риттер: западные СМИ наконец проснулись и увидели, что для Украины всё кончено

Материал представлен в переводе ИноТВ
В журнале The Economist вышла статья, в которой говорится о том, что ближайшие полгода станут решающими для Украины, а также перечисляются проблемы с ПВО, вооружениями и живой силой, с которыми столкнётся киевский режим. Как отмечает ветеран разведки морской пехоты США Скотт Риттер, он это предвидел уже давно, и вот теперь не без улыбки отмечает, что западные СМИ наконец проснулись и обратили внимание на очевидное: дни Украины сочтены.

В журнале The  Economist вышла статья, в которой говорится, что следующие 5—8 месяцев могут стать для Украины решающими. В ней также упоминаются различные аспекты, касающиеся численности украинских военнослужащих, боеприпасов, которые они получают, вероятности победы Трампа на выборах США и возможности российского наступления на Украину. Какое, по вашему мнению, будет положение дел на поле боя в ближайшие 5—8 месяцев?


СКОТТ РИТТЕР, ветеран разведки морской пехоты США: Ну, во-первых, мы с вами обсуждаем это уже некоторое время. И сколько я твержу, что боеприпасы станут проблемой? Постоянно. Сколько я говорю, что численность военнослужащих будет проблемой? Постоянно. Сколько я говорю, что с техникой возникнут проблемы? Постоянно. Что обучение станет проблемой? Постоянно. И вот The Economist вдруг проснулся и сказал, что через полгода это может стать проблемой! Нет. Это происходит прямо сейчас, пока мы беседуем. В нынешних условиях Украина не переживёт следующие 5—8 месяцев.
 
Не знаю, видели ли люди, что сейчас происходит в Харькове. ПВО уничтожена, теперь русские могут сбрасывать на Харьков планирующие авиабомбы. Харьков всегда был одним из тех мест, где имелась мощная ПВО, и если раньше националисты и украинские военные могли действовать в окрестностях города с чувством неуязвимости, то теперь нет.

Россия прямо сейчас сбрасывает бомбы на центр Харькова, поражая эти цели. Способности Харькова сопротивляться пришёл конец. Как мне кажется, Украине в ближайшие недели придётся сдать Харьков, потому что шансов удержать город у неё нет. Его окружат, вероятно, некоторые националисты будут сопротивляться до последнего, но в итоге Харькову конец — и сейчас это будущее всех мест, которые Россия хочет занять.
 
Украинцы не в состоянии организовать прочную и целостную оборону. Россия теперь будет применять комплексы вооружений, которые могут действовать с большей степенью свободы, потому что у Украины больше нет средств противовоздушной обороны. И как только украинцы подведут войска, развернут их и окопаются — бум, бум, бум, — они погибнут.

Подтягивается подкрепление — бум — оно погибнет, не добравшись до поля боя. Командование попытается встретиться для ведения обсуждений — бум — и оно погибнет. Придёт служба тылового обеспечения с вопросом «куда нам девать топливо» — бум — она погибнет, не успев даже его задать. Россия контролирует воздушное пространство.

И дело не только в том, что она сейчас делает на поле боя с помощью этих планирующих авиабомб, но в том, что она делает в тыловом районе с помощью беспилотников: они просто накрывают тыл, нанося удары по всему, что движется. А затем объедините это с тем фактом, что Россия перестаёт церемониться, когда речь заходит о стратегической воздушной кампании, и начинает применять гиперзвуковое оружие — (ракеты. — ИноТВ) «Циркон» и «Кинжал».

Но теперь, поскольку вся ПВО выведена из строя, даже беспилотники… их раньше воспринимали как приманку: вот вам 50 беспилотников, запускайте по ним свои ракеты за миллион долларов — но ракет за миллион долларов больше нет, поэтому беспилотники теперь наносят удары по стратегическим целям. Всё кончено. Для Украины всё кончено.

Дата публикации 06 мая 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Dialogue Works Бразилия Южная Америка
теги
война Запад НАТО Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров