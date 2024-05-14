Главная проблема Украины — нехватка солдат, и никакая военная техника не поможет, потому что ею некем управлять, заявил в интервью Danny Haiphong экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Отсюда отчаянные попытки мобилизации, которые проводит киевский режим. Но и они ничего не гарантируют, считает эксперт: на обучение новобранцев нужно время.

СКОТТ РИТТЕР, ветеран разведки морской пехоты США: На данный момент реальная проблема Украины — нехватка личного состава. И никакие деньги не решат этой проблемы. Так что даже если технику, выделенную для Украины — кажется, 13,8 миллиарда из 60,1 миллиарда долларов идёт на эту военную помощь, военную технику… Даже если всю эту технику отправят сейчас и она окажется сейчас на передовой, нет личного состава, чтобы ею управлять.

У Украины попросту нет подготовленных военнослужащих. На линии боестолкновения они отступают, и не из-за недостатка желания воевать, а из-за того, что воевать некому. Бригады, которые туда отправляют, несут потери, или их надо по ротации заменять новыми бригадами, что сделать невозможно, потому что свежих бригад нет. Когда русские прорываются, бригады, которые находятся в резерве, должны отправляться в контратаку, но этого не происходит, потому что они на передовой где-то в другом месте…

И тогда они теряют позиции, за которые при ином раскладе сражались бы на протяжении недель, но украинцы сдают их за несколько дней. Такова реальность, и сейчас не предвидится ничего, что бы показало, что Украина в ближайшее время могла бы решить эту проблему численности личного состава. Присутствует отчаянная потребность в проведении мобилизации, но на то, чтобы набрать и подготовить военнослужащих, требуется время.



Дата публикации 13 мая 2024 года.