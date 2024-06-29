Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём кораблестроителя», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что отрасль является одной из приоритетных в отечественной промышленности и экономике.

«Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий.

Также глава государства указал на необходимость обеспечить защиту флота от дальнобойных ракет.