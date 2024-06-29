Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём кораблестроителя», — сказал президент.
При этом он подчеркнул, что отрасль является одной из приоритетных в отечественной промышленности и экономике.
«Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли», — добавил глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий.
Также глава государства указал на необходимость обеспечить защиту флота от дальнобойных ракет.