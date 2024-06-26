Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий
Он отметил, что большинство производителей комплектующих «загружены на полную».
«Чтобы избежать дефицита поставок, переносов сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объёмы производства оборудования и комплектующих. Ряд мер на этот счёт принят», — сказал Путин.
Также в ходе своего выступления на совещании по судостроению глава государства указал на необходимость обеспечить защиту флота от дальнобойных ракет.