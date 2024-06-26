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Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий во избежание срыва поставок комплектующих.

Он отметил, что большинство производителей комплектующих «загружены на полную».

«Чтобы избежать дефицита поставок, переносов сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объёмы производства оборудования и комплектующих. Ряд мер на этот счёт принят», — сказал Путин.

Также в ходе своего выступления на совещании по судостроению глава государства указал на необходимость обеспечить защиту флота от дальнобойных ракет.

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