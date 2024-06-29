Врач: важно сформировать правильные привычки в питании детей как можно раньше

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet), директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала в беседе с RT, как правильно формировать пищевые привычки у детей.

«Родителям очень важно сформировать правильные привычки в питании детей как можно раньше. Конечно, наши пищевые привычки формируются не только с детства и не только в семье — на них оказывает влияние социум и маркетинг, но именно те принципы питания, которые были определены в детстве, смоделируют пищевое поведение во взрослой жизни», — рассказала Сазонова.

Она уточнила, что в рационе питания детей должны присутствовать все группы пищевых продуктов. При этом, по словам эксперта, особое внимание нужно уделить кулинарной обработке.

«Стоит отдать предпочтение тушению и отвариванию на пару. В зажаренной корочке содержится много вредных веществ, которые при частом употреблении со временем приводят к возникновению воспалительных процессов в организме», — предупредила собеседница RT.

Диетолог подчеркнула, что завтрак должен состоять из овощных салатов и двух горячих блюд.

«Первое — это каши, картофельные и овощные блюда, яйца, творог, второе — различные горячие напитки. В обед включают суп, мясное или рыбное блюдо с гарниром. Полдник должен обеспечить потребность ребёнка в жидкости, так как дети после обеда и дневного сна испытывают жажду — он состоит из жидкости, фруктов и ягод», — рассказала она.

По её словам, ужин должен включать обязательно горячее в виде творожных, овощных, крупяных и других блюд, в качестве второго — молоко, кисель, кефир или простоквашу.

Кроме того, эксперт отметила, что не стоит есть из пакетов или коробочек, так как в них сложно оценить объём пищи.

«Во время приёма пищи также необходимо выключать телевизор и не пользоваться гаджетами — это позволит ощутить своевременное насыщение и избежать переедания», — заключила Сазонова.

Ранее опрошенные RT врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России рассказали, сколько граммов ягод можно съедать без вреда для здоровья, а также как проявляется аллергия на эти продукты.