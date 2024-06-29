Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации «жестью»

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «жестью» реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации ЗАЭС.

«Это просто жесть какая-то», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Рогов отметил, что уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, «когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность».

Рогов добавил, что действия МАГАТЭ вызывают по меньшей мере возмущение.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что угрозы для ЗАЭС после уничтожения поста радконтроля отсутствуют.

Об уничтожении поста радиационного контроля станции в Великой Знаменке стало известно в среду, 26 июня.