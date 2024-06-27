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МАГАТЭ: угрозы для ЗАЭС после уничтожения поста радконтроля отсутствуют

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Безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) не пострадает из-за уничтожения поста радиационного контроля. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, которые приводятся в опубликованном на сайте организации пресс-релизе, ЗАЭС проинформировала об уничтожении одного внешнего поста, что может негативно сказаться на эффективности мониторинга в случае возникновения ЧС.

«Утрата последнего поста радиационного контроля не имеет прямого влияния на безопасность ЗАЭС...» — отметил Гросси.

Об уничтожении поста радиационного контроля станции в Великой Знаменке стало известно в среду, 26 июня.

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