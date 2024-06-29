РИА Новости: расчёты ПВО уже изучают новую американскую ракету

Российские военные в зоне специальной военной операции изучают перспективные американские разработки, в частности новейшие оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile (PrSM).

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал офицер расчёта ПВО с позывным Стаф.

«Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках», — сказал военный.

По его словам, Киев может получить PrSM в одном из пакетов помощи.

Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат полёты над международными водами Чёрного моря.

Также стало известно, что Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 млрд.