РИА Новости: расчёты ПВО уже изучают новую американскую ракету
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал офицер расчёта ПВО с позывным Стаф.
«Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках», — сказал военный.
По его словам, Киев может получить PrSM в одном из пакетов помощи.
Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат полёты над международными водами Чёрного моря.
Также стало известно, что Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 млрд.