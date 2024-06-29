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В России разработали инновационный рассол для восполнения дефицита витаминов

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Анастасия Румянцева
Специалисты Российского биотехнологического университета (Университета РОСБИОТЕХ) доработали рецептуру рассола. Отмечается, что напиток способствует не только здоровому уровню гидратации и электролитного баланса, но и помогает восполнить дефицит минералов и витаминов.
В России разработали инновационный рассол для восполнения дефицита витаминов
  • Gettyimages.ru

Как отметили эксперты, действие рассола связано с поступлением в организм солей калия и магния, недостаток которых является одной из причин плохого самочувствия и нестабильной сердечной деятельности.

Учёные, поработав над правильной концентрацией соли и комбинацией добавок пряностей, получили усовершенствованную рецептуру рассола, которая улучшила его вкусовые и функциональные качества.

«Речь идёт о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, который не требует ферментации», — рассказали специалисты.

Спортсменам новый рассол рекомендуется для повышения работоспособности в качестве напитка до или после тренировки, добавили в университете.

Кроме того, солоноватый вкус делает рассол отличным вкусовым дополнением к коктейлям.

Напитками на основе рассола уже заинтересовалось несколько промышленных пищевых предприятий Москвы. В перспективе учёные планируют разработать целую линейку продукта с различными вкусовыми оттенками.

Ранее сообщалось, что в России создали низкокалорийный повышающий иммунитет батончик без глютена.

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