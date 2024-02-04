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В России создали низкокалорийный повышающий иммунитет батончик без глютена

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Анастасия Румянцева
Как стало известно RT, специалисты Российского биотехнологического университета разработали новый вид злакового батончика на основе риса, обработанного горячим паром под высоким давлением, сиропа цикория, семян кунжута и сублимированной малины. Отмечается, что продукт не содержит глютена, а его калорийность снижена на 35% по сравнению с традиционными видами батончиков.

Как пояснили эксперты, в настоящее время у многих россиян возрастает интерес к осознанному и здоровому питанию.

По их словам, злаковые батончики отвечают основным трендам мирового рынка продуктов.

Однако, несмотря на все преимущества, диетологи имеют к ним ряд претензий, связанных в том числе с высоким содержанием сахара, калорийностью, небогатым составом функциональных нутриентов и возможным присутствием ненатуральных и вредных компонентов.

Решение проблемы предложила преподаватель Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева.

«Прежде всего необходимо было подобрать сырье в качестве основного наполнителя, которое не содержит глютен. Свой выбор я остановила на экспандированном рисе. Экспандирование — процесс, во время которого зерно поддаётся воздействию горячего пара при высоком давлении», — подчеркнула собеседница RT.

Его преимущества в том, что он не содержит глютен и усваивается легче, чем обычный рис, объяснила она.

Как рассказала специалист, в новом батончике использовался сироп цикория с относительно низкой калорийностью, который при этом является богатым источником пищевых волокон и натуральным пребиотиком.

Кроме того, анализ рынка показал, что среди многообразия добавок, применяемых при производстве батончиков, практически не встречается использование семян кунжута и сублимированных ягод, таких как малина.

При производстве новых батончиков специалистами было принято решение применить комплексный обогатитель — семена кунжута и сублимированную малину в соотношении 1:5.

«Кроме того, в составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения», ─ заключила Беляева.

Ранее сообщалось, что в России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий.

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