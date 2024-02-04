В России создали низкокалорийный повышающий иммунитет батончик без глютена

Как стало известно RT, специалисты Российского биотехнологического университета разработали новый вид злакового батончика на основе риса, обработанного горячим паром под высоким давлением, сиропа цикория, семян кунжута и сублимированной малины. Отмечается, что продукт не содержит глютена, а его калорийность снижена на 35% по сравнению с традиционными видами батончиков.

Как пояснили эксперты, в настоящее время у многих россиян возрастает интерес к осознанному и здоровому питанию.



По их словам, злаковые батончики отвечают основным трендам мирового рынка продуктов.

Однако, несмотря на все преимущества, диетологи имеют к ним ряд претензий, связанных в том числе с высоким содержанием сахара, калорийностью, небогатым составом функциональных нутриентов и возможным присутствием ненатуральных и вредных компонентов.

Решение проблемы предложила преподаватель Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева.

«Прежде всего необходимо было подобрать сырье в качестве основного наполнителя, которое не содержит глютен. Свой выбор я остановила на экспандированном рисе. Экспандирование — процесс, во время которого зерно поддаётся воздействию горячего пара при высоком давлении», — подчеркнула собеседница RT.

Его преимущества в том, что он не содержит глютен и усваивается легче, чем обычный рис, объяснила она.

Как рассказала специалист, в новом батончике использовался сироп цикория с относительно низкой калорийностью, который при этом является богатым источником пищевых волокон и натуральным пребиотиком.

Кроме того, анализ рынка показал, что среди многообразия добавок, применяемых при производстве батончиков, практически не встречается использование семян кунжута и сублимированных ягод, таких как малина.

При производстве новых батончиков специалистами было принято решение применить комплексный обогатитель — семена кунжута и сублимированную малину в соотношении 1:5.

«Кроме того, в составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения», ─ заключила Беляева.

Ранее сообщалось, что в России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий.