В России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий

Как стало известно RT, специалисты РТУ МИРЭА представили роботизированный комплекс собственной разработки, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям. Отмечается, что устройство поможет выполнять работы на аварийных зданиях, не подвергая опасности людей.

Это небольшое устройство весом всего 2,75 кг, которое может подниматься по вертикальным стенам на высоту до 100 м со скоростью до 1 км/ч.

Управляется «альпинист» через Wi-Fi-соединение, а встроенная камера высокого разрешения может зафиксировать даже незначительные повреждения или трещины в стенах, передавая информацию инженерам и другим специалистам.

Как пояснили эксперты, особенно востребована такая технология при обследовании аварийных высотных зданий: так можно получить исчерпывающую информацию, не подвергая опасности жизнь и здоровье промышленных альпинистов.

«Несмотря на то что в обществе распространено довольно настороженное отношение к роботам, важно понимать, что основная задача таких устройств — облегчение жизни человека. Роботам делегируют массу обязанностей, в первую очередь для ускорения процессов и, конечно, для обеспечения безопасности людей. Высотные работы всегда несут в себе потенциальный риск, и наша разработка направлена в первую очередь на их автоматизацию. Уверен, что РСВП-МИРЭА-Т будет востребован в строительном комплексе нашей страны, в сфере ЖКХ, в том числе они могут быть задействованы при восстановлении новых регионов нашей страны», ─ отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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