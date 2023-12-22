В России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий
Это небольшое устройство весом всего 2,75 кг, которое может подниматься по вертикальным стенам на высоту до 100 м со скоростью до 1 км/ч.
Управляется «альпинист» через Wi-Fi-соединение, а встроенная камера высокого разрешения может зафиксировать даже незначительные повреждения или трещины в стенах, передавая информацию инженерам и другим специалистам.
Как пояснили эксперты, особенно востребована такая технология при обследовании аварийных высотных зданий: так можно получить исчерпывающую информацию, не подвергая опасности жизнь и здоровье промышленных альпинистов.
«Несмотря на то что в обществе распространено довольно настороженное отношение к роботам, важно понимать, что основная задача таких устройств — облегчение жизни человека. Роботам делегируют массу обязанностей, в первую очередь для ускорения процессов и, конечно, для обеспечения безопасности людей. Высотные работы всегда несут в себе потенциальный риск, и наша разработка направлена в первую очередь на их автоматизацию. Уверен, что РСВП-МИРЭА-Т будет востребован в строительном комплексе нашей страны, в сфере ЖКХ, в том числе они могут быть задействованы при восстановлении новых регионов нашей страны», ─ отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
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