Российские учёные изобрели муку для снижения холестерина

Как стало известно RT, специалисты Российского биотехнологического университета запатентовали технологию получения нового вида муки из соевого шрота. Отмечается, что этот продукт является богатым источником белка, клетчатки, железа, марганца и калия, улучшает обмен веществ и снижает холестерин.

Как пояснили специалисты, хлебобулочные изделия — одни из самых востребованных продуктов в России. Всего потребление хлебных продуктов в стране, согласно данным Роскачества, по итогам 2022 года составило 90,3 кг в год на душу населения.

«При этом многие россияне, особенно молодые, всё чаще отказываются от такой продукции, которая не соответствует их желанию вести более здоровый образ жизни и поддерживать вес в норме. Альтернативой становятся изделия из муки, переработанной из непривычных пока жителям России сельскохозяйственных культур. Так, одной из самых перспективных с точки зрения востребованности пищевой промышленностью и пользы для человека является технология по переработке соевого шрота в муку», — рассказали эксперты.

Предполагается, что уже в середине XXI века более половины всего производимого объёма семян сои будет использоваться как сырьё для производства продуктов питания.

«При этом усвояемость соевых белков достигает порядка 70%. Соя — это не только белки, она содержит необходимые для человеческого организма минеральные вещества: калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины групп В и С», ─ рассказал автор изобретения, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Роман Кандроков.

По его словам, продукты сои отличаются отсутствием холестерина, полиненасыщенных жирных кислот и низкой калорийностью.

Он подчеркнул, что запатентованная технология позволяет перемалывать шрот — вторичный продукт переработки сои — в муку, прекрасно подходящую для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

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