В России представили полностью отечественный симулятор полёта дронов

В России разработали отечественный программно-аппаратный комплекс «Квадросим» для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) любого уровня. Об этом RT сообщили в пресс-службе Университета 2035.

Как пояснил разработчик проекта, участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Егор Сечинский, пользователь такого комплекса сможет сам определять реалии полёта.

«От выбора погодных условий и времени суток до модели дрона с различными характеристиками, такими как максимальная скорость, грузоподъёмность и дальность приёма сигнала», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что также доступны опции включения электромагнитных помех, создание сценариев под различные типы рельефа местности, добавление на карту различной техники.

Ранее при подготовке операторов БПЛА команда Университета 2035 использовала спортивные FPV-симуляторы, которые подходят только для первоначального этапа обучения — на них нельзя смоделировать условия полёта, приближенные к реальным.

«Спортивные симуляторы представляют собой отличный тренажёр для соревнований, в то время как «Квадросим» — серьёзная база для подготовки будущих операторов БПЛА», — добавили в организации.

Отмечается, что уникальность заключается ещё и в том, что полностью отечественная разработка создана при взаимодействии разработчика с профессиональным сообществом инструкторов.

Симулятор планируют выпускать в двух версиях: для гражданского сектора и отдельно для силовых ведомств.

Ранее группа учёных химико-биологического кластера ИТМО разработала систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови.