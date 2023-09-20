Учёные из России создали ИИ для идентификации опухолей мозга

Группа учёных химико-биологического кластера ИТМО разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Новая система поможет диагностировать наиболее тяжёлые и трудно операбельные опухоли глиального ряда, уточнил руководитель проекта, заведующий лабораторией химико-биологического кластера ИТМО Антон Пушкин.

Как отметили специалисты, в настоящее время борьба с опухолью мозга осложнена тем, что для поиска её возможных следов, а также определения её типа и оценки опасности, нужно извлечь фрагменты новообразований для анализа.

Такой способ диагностики обходится государству в 250 тыс. рублей за одну операцию, несёт в себе риски инвалидизации человека и не исключает ошибок при дальнейшем лабораторном исследовании.

Команда ИТМО предлагает алгоритм диагностики без оперативного вмешательства. Система на основе ИИ будет ставить диагноз, отталкиваясь от результатов анализа плазмы крови, что обойдётся больнице в 50—70 тыс. рублей.

«У человека берут образец плазмы, специальный прибор выделяет РНК-молекулы, изучает их количество и последовательность. Дальше эти данные анализирует модель машинного обучения, и в результате выдаёт число, которое выше или ниже порога, и соответственно, характерно либо для здорового человека, либо для пациента», — объяснил Пушкин.

Вместе с тем разработка ИТМО в теории позволит ускорить постановку диагноза. В случае с операцией этот процесс занимает до десяти дней, а в случае с использованием обученной модели — на третий день.

«Решение должно привести к снижению смертности, частоты рецидивов и увеличению общей выживаемости пациентов. Эти показатели напрямую зависят от стадии, на которой была выявлена опухоль», — добавил Пушкин.

Других решений, связанных с исследованием РНК-молекул в биологических жидкостях, в России пока нет.

Отмечается, что перед учёными стоит задача обогатить модель информацией о российских пациентах и сформировать собственный банк данных.

В случае, если неинвазивная диагностика опухолей головного мозга докажет свою эффективность, команда планирует масштабировать свой продукт на другие часто встречаемые группы опухолей — простаты, желудка, молочных желёз, лёгкого, головы и шеи, резюмировал эксперт.

Проект прошёл акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

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