Мурашко сообщил об увеличении числа случаев лечения онкологии по ОМС на 63%

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число случаев лечения онкологии за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2019 года увеличилось на 63,6%.

«Возросло количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты (блокирующие рост и распространение опухоли. — RT), за счёт средств ОМС на 63,6%», — цитирует его слова ТАСС.

Министр также уточнил, что за указанный период удалось снизить одногодичную летальность больных с онкологией на 14%.

Кроме того, по словам Мурашко, показатель удельного веса онкологических заболеваний, которые обнаружили на ранних стадиях, составляет около 60%.

Ранее Мурашко заявил, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Также стало известно, что заболеваемость раком в мире среди пациентов моложе 50 лет увеличилась за период с 1990 по 2019 год на 79%.