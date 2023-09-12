Мурашко сообщил об увеличении числа случаев лечения онкологии по ОМС на 63%
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«Возросло количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты (блокирующие рост и распространение опухоли. — RT), за счёт средств ОМС на 63,6%», — цитирует его слова ТАСС.
Министр также уточнил, что за указанный период удалось снизить одногодичную летальность больных с онкологией на 14%.
Кроме того, по словам Мурашко, показатель удельного веса онкологических заболеваний, которые обнаружили на ранних стадиях, составляет около 60%.
Ранее Мурашко заявил, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Также стало известно, что заболеваемость раком в мире среди пациентов моложе 50 лет увеличилась за период с 1990 по 2019 год на 79%.