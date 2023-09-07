Мурашко заявил об активном выпуске онкопрепаратов российскими компаниями
- Gettyimages.ru
- © zorazhuang
Об этом он рассказал на форуме «Инновационная онкология».
«Отечественные фармпроизводители очень активно включились, выпускают на сегодняшний день большую линейку препаратов, которые позволяют нам снижать цену», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в среднем содержание регионального онкологического диспансера обходится в 3,7—4,5 млрд рублей в год.
Ранее врач-онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Роман Евстратов поделился в беседе с RT, как ИИ помогает с диагностикой рака.