Мурашко заявил об активном выпуске онкопрепаратов российскими компаниями

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Об этом он рассказал на форуме «Инновационная онкология».

«Отечественные фармпроизводители очень активно включились, выпускают на сегодняшний день большую линейку препаратов, которые позволяют нам снижать цену», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в среднем содержание регионального онкологического диспансера обходится в 3,7—4,5 млрд рублей в год.

Ранее врач-онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Роман Евстратов поделился в беседе с RT, как ИИ помогает с диагностикой рака.