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Мурашко заявил об активном выпуске онкопрепаратов российскими компаниями

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Мурашко заявил об активном выпуске онкопрепаратов российскими компаниями
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Об этом он рассказал на форуме «Инновационная онкология».

«Отечественные фармпроизводители очень активно включились, выпускают на сегодняшний день большую линейку препаратов, которые позволяют нам снижать цену», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в среднем содержание регионального онкологического диспансера обходится в 3,7—4,5 млрд рублей в год.

Ранее врач-онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Роман Евстратов поделился в беседе с RT, как ИИ помогает с диагностикой рака.

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