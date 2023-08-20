Врач Евстратов рассказал, как ИИ помогает с диагностикой рака

Врач-онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Роман Евстратов поделился в беседе с RT опытом работы с искусственным интеллектом в медицине.

«Благодаря ускоренной вычислительной обработке ИИ увеличивает пропускную способность методов исследования, а также помогает получить более качественные диагностические снимки», — отметил Евстратов.

По его словам, эти факторы способствуют более точной оценке объёма и структуры опухоли, её взаимоотношения с окружающими тканями и отслеживанию множественных поражений.

«Более того, ИИ развивает неинвазивные методы диагностики, позволяя проводить обследование пациента без нарушения целостности организма. Ещё одним важным аспектом применения ИИ в онкологии является стратификация риска», — подчеркнул собеседник RT.

Путём анализа клинических данных, анамнеза, диагностических снимков и гистологических заключений нейронные сети могут определить уровень риска развития опухоли и вероятность её прогрессирования.

«Это позволяет более точно определить план лечения и прогнозировать результаты терапии. Кроме того, ИИ способен предоставить ценные данные для прогнозирования выживаемости пациента и определения эффективности иммунотерапии. С помощью медицинской визуализации и алгоритмов обработки данных ИИ может предугадать возможный ответ на терапию ещё до её начала», — пояснил эксперт.

Также врач поделился опытом работы с передовым аппаратом для видеодерматоскопии FotoFinder. Он позволяет создать так называемую карту родинок и отслеживать динамику их изменений.

«Доктор с помощью аппарата производит сканирование тела и получает детальные микроизображения всех родинок. Это даёт возможность досконально изучить новообразования кожи и выявить подозрительные родинки — с нарушенной симметрией и неровными краями. Аппарат практически незаменим для картирования — отслеживания динамики роста и изменения родинок. Спустя год-два после первого сканирования можно повторить процедуру и посмотреть, изменились ли родинки, появились ли признаки патологии», — объяснил доктор.

По его словам, аппарат очень полезен для непрофильных докторов, которые не связаны с дерматоскопией и не могут работать с аналоговым прибором.

«Такие аппараты могли бы очень помочь в отдалённых уголках нашей страны, где нет врачей, обладающих опытом дерматоскопии. Они бы помогли докторам правильно определить характер новообразования и подсказать дальнейшую стратегию действий: отправить на удаление или биопсию», — резюмировал Евстратов.

Ранее Павел Копосов, д.м.н., онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), в беседе с RT посоветовал людям старше 45 лет регулярно обследоваться.