Онколог Копосов посоветовал регулярно обследоваться людям старше 45 лет

Павел Копосов, д.м.н., онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), в беседе с RT посоветовал людям старше 45 лет регулярно обследоваться.

«К сожалению, мы не знаем пока точных причин возникновения рака. Существуют факторы риска: это курение, радиация, влияние токсических веществ, генетическая предрасположенность. Но даже их наличие или отсутствие не гарантирует того, что у вас непременно разовьётся или не разовьётся злокачественная опухоль. Основной мерой профилактики онкологических заболеваний являются систематические медицинские обследования, которые позволяют обнаружить рак на ранней стадии, когда он хорошо поддаётся лечению», — объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что в первую очередь регулярно обследоваться стоит людям старше 45 лет.

«Возраст — главный фактор риска. Чем старше человек, тем менее эффективно иммунитет справляется с клеточными мутациями на уровне ДНК, которые становятся причиной развития злокачественной опухоли. Ситуацию усугубляет наличие хронических заболеваний, которые с возрастом появляются у большинства пациентов», — заявил собеседник RT.

Он подчеркнул, что женщинам следует раз в полгода-год проходить обследование у маммолога и гинеколога.

«Мужчинам — посещать уролога. И тем и другим рекомендуется делать гастроскопию, колоноскопию и КТ лёгких. Следить за здоровьем рекомендуется также тем, чьи родственники имели в анамнезе онкологические заболевания. Также регулярно обследоваться стоит женщинам, у которых обнаружен вирус папилломы человека (ВПЧ) онкогенного типа 16 или 18. Он становится причиной развития рака шейки матки более чем в 50% случаев», — рассказал Копосов.

Защититься от всех потенциальных рисков на 100% невозможно никогда, предупредил специалист.

«Но если вы регулярно будете проходить диспансеризацию, обращаться к врачам каждый раз, когда чувствуете какое-то недомогание, правильно питаться, откажетесь от вредных привычек и включите в свою жизнь умеренную физическую активность, ваши шансы прожить долгую и здоровую жизнь увеличатся», — заключил врач.

Ранее заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев сообщил RT, что мужчины более подвержены онкологическим заболеваниям трахеи, бронхов и лёгкого, а женщины — раку молочной железы.