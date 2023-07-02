Врач Астраханцев: мужчины в России более подвержены раку трахеи, бронхов и лёгкого
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«Среди мужчин в 2022 году наибольший уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) отмечен по локализациям: трахея, бронхи, лёгкое (14%), желудок (13%), поджелудочная железа (12%). С 2020 года заболеваемость ЗНО желудка среди пациентов клиники снизилась на 5%, по трахее, бронхам, лёгкому — на 4%», — поделился данными врач.
При этом к 2022 году, по его словам, отмечен рост на 2% по следующим локализациям: прямая кишка (9%), предстательная железа (8%), почка (5%).
«Доля заболеваемости ЗНО предстательной железы установилась на отметке 8% ещё в 2021 году и сохранила своё значение в 2022-м. Также в 2021 году заболеваемость ЗНО ободочной кишки составила 14%, что на 4% больше, чем в 2020 году, и на 5% — в 2022 году», — рассказал Астраханцев.
Как отметил собеседник RT, статистика «Евроонко» соотносится с общероссийскими трендами.
Так, например, по данным НМИЦ радиологии Минздрава России за 2021 год, среди мужчин наибольший уровень заболеваемости ЗНО отмечен по следующим локализациям: трахея, бронхи, лёгкое (17%), предстательная железа (16%), кожа (10%).
По его словам, среди женщин лидирует молочная железа (23%), а также кожа (14%), тело матки (8%) и ободочная кишка (8%).
«Среди пациенток клиники по итогам 2022 года ведущей локализацией ЗНО стала молочная железа (28%), а также желудок и ободочная кишка (по 9%), поджелудочная железа, шейка матки и яичник (по 7%). Относительно 2020 года самый значительный прирост доли заболеваемости отмечен по коже (без меланомы) — на 3% и желудку — на 2%. По локализациям наиболее значительные изменения доли заболеваемости наблюдались по молочной железе: в 2020 году — 31% пациенток, в 2021 году — 25%, в 2022 году— 28%», — рассказал онколог.
Ранее онколог рассказал в беседе с RT, что среди пациентов в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего диагностируются онкологические заболевания лимфатической и кроветворной тканей.