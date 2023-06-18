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Врач Астраханцев назвал самые частые онкозаболевания среди россиян от 25 до 34 лет

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Анастасия Румянцева
Онколог Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, что среди пациентов в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего диагностируются онкологические заболевания лимфатической и кроветворной ткани.
Врач Астраханцев назвал самые частые онкозаболевания среди россиян от 25 до 34 лет
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

«Среди пациентов нашей клиники в возрастной группе 25—34 года практически четверть обращений (24%) в 2020 году приходилась на меланому. Среди частых поводов также были злокачественные новообразования желудка, ободочной кишки и молочной железы (все по 10%). Постепенно распределение пациентов изменилось, и к 2022 году ведущей локализацией стала лимфатическая и кроветворная ткань (19%) и шейка матки (14%), что также совпадает с общей тенденцией по стране», — поделился с RT статистическими данными заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко».

По его словам, некоторые виды рака можно условно назвать «молодёжными».

«Согласно статистике, с возрастом доля в общем уровне заболеваемости снижается по следующим локализациям: лимфатическая и кроветворная ткань — с 27 до 4%, щитовидная железа — с 15 до 1%, головной мозг и другие отделы центральной нервной системы — с 8 до 1%, кости и суставные хрящи — с 4 до 0,1%, соединительная и другие мягкие ткани — с 2 до 0,5%, яичко — с 7 до 0,04%, яичник — с 6 до 2%», — объяснил закономерность Астраханцев.

Тем не менее в процентном соотношении более половины всех случаев заболеваний раком в России приходится на население старше 65 лет, резюмировал онколог.

Ранее Астраханцев рассказал в беседе с RT, какие продукты могут спровоцировать возникновение рака.

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