Врач Астраханцев: употребление овощей с нитратами может спровоцировать возникновение рака

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, какие продукты могут спровоцировать возникновение рака. Прежде всего, по его словам, для снижения риска стоит снизить употребление спиртного, поскольку содержащийся в алкоголе этанол является опасным канцерогеном.

«Чрезмерное употребление спиртных напитков — вторая по распространённости причина развития рака, впереди только курение. Содержащийся в любом алкоголе этанол является опасным канцерогеном. Частое употребление крепких спиртных напитков грозит развитием онкологических заболеваний ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желёз», — предупредил эксперт.

По его словам, точного порога между допустимым и вредным количеством алкоголя не существует — риски всегда индивидуальные, поэтому употребление спиртного надо сводить к минимуму.

Кроме того, врач напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признаёт трансжиры самым опасным компонентом пищи.

«Они содержатся в маргарине и продуктах, приготовленных на его основе: полуфабрикатах, фастфуде, кондитерских изделиях. Трансжиры также могут образовываться при глубокой прожарке мяса, рыбы и даже овощей. Помимо рака, они также провоцируют диабет и сердечно-сосудистые заболевания. С максимальной бдительностью стоит относиться к чипсам, сухарикам и прочим снекам. Помимо избытка трансжиров, они насыщены искусственными ароматизаторами и красителями. В качестве перекуса лучше выбрать печенье, соломку или сушёные фрукты», — посоветовал специалист.

Также чрезмерное употребление сладостей может спровоцировать ожирение и диабет II типа. Эти факторы сами по себе повышают риски развития онкозаболеваний, объяснил собеседник RT.

«Высокий уровень сахара в крови влияет на обменные процессы и деление клеток, что грозит развитием патологий в тканях. Другими словами, злокачественные клетки питаются глюкозой. Такие клетки не выполняют свои первоочередные функции, они лишь размножаются. Для этого им нужна энергия, которую они берут из глюкозы, то есть из сахара», — рассказал он.

Эксперт добавил, что овощи тоже могут быть опасными, если они были выращены с использованием азотных удобрений.

«Здесь очень длинная цепочка реакций. Сначала нитраты попадают в плод вместе с удобрениями. Особенно подвержены этому корнеплоды — картофель и морковь. Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что в категорию опасных могут попасть практически любые продукты», — заявил специалист.

Однако не стоит паниковать: канцерогенными они становятся в основном при чрезмерном потреблении, пояснил врач.

«Один съеденный стейк, бокал вина или пачка чипсов не спровоцируют рак, однако если употреблять их ежедневно, то риск развития онкозаболеваний будет реальным», — заключил собеседник RT.

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