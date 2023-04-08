Врач Кадин заявил, что физическая активность и хороший сон помогут замедлить старение

Сергей Кадин, кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, рассказал в беседе с RT, какие факторы влияют на продолжительность жизни.

По его словам, на продолжительность жизни влияют следующие факторы: здоровое питание, физическая активность, социально-психологическое благополучие, регулярный контроль состояния здоровья.

«Что касается стандартной диспансеризации, то её следует проходить один раз в три года, если вам от 18 до 40 лет. После 40 лет профилактическое обследование должно быть ежегодным, в этом возрасте к стандартным анализам, осмотрам врачей и ЭКГ добавляется исследование липидов сыворотки крови и ЭКГ с нагрузкой», — заявил он.

Он добавил, что сейчас всё чаще говорят о профилактике рака и его ранней диагностике.

«Предполагается, что во время диспансеризации всё больше онкологических заболеваний будет выявляться на первой-второй стадии. А чем меньше стадия, тем больше у онкологов возможностей помочь пациенту. Однако для достижения этой цели обычной диспансеризации недостаточно, так как ранние стадии рака не имеют симптомов и требуют для диагностики высокотехнологичных методов, например эндоскопии ЖКТ, компьютерной томографии или МРТ. Поэтому я рекомендую с помощью наблюдающего врача (участкового, семейного) составлять индивидуальный план углублённого обследования», — порекомендовал кардиолог.

Взаимосвязь онкологических заболеваний и их лечения со старением организма активно изучается, объяснил собеседник RT.

«Считается доказанным, что чем больше биологический возраст, тем выше вероятность развития рака. С другой стороны, пациенты, пережившие рак, выдержавшие весь тяжёлый процесс лечения, зачастую выглядят и чувствуют себя значительно старше, что подтверждается исследованием биохимических и генетических маркеров старения. Но однозначных практических выводов из этого пока не получено», — пояснил специалист.

Таким образом, если остановить старение, легче будет глобально победить рак. Но волшебной таблетки от старения пока нет, добавил эксперт.

«Физическая активность, хороший сон, полноценный отдых, правильное питание, отсутствие стресса, душевное равновесие, здоровые условия труда могут замедлить естественное старение организма и задержать биологический возраст. Понемногу накапливаются сведения о так называемом антивозрастном действии некоторых давно известных лекарств, хотя рекомендовать конкретные схемы профилактики и лечения старости пока рано. Любая физическая активность потенциально полезна для профилактики заболеваний и достижения долголетия», — заключил он.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова посоветовала в беседе с RT включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом.