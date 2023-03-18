Узнать больше

Нутрициолог посоветовала включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Нутрициолог Елена Свиридова рассказала RT, как справиться со стрессом с помощью правильного питания.
Нутрициолог посоветовала включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом
  • Gettyimages.ru

«Существует ряд продуктов, которые наиболее важны при стрессе и переутомлении. Например, салат, белокочанная капуста и брокколи, щавель. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих овощах, помогают организму восстановиться после стресса. Важную роль здесь играет калий: он оказывает положительное влияние на нервную систему и снимает стресс. Доказано, что зелёные овощи повышают стрессоустойчивость и очищают организм от токсинов», — рассказала нутрициолог сервиса Grow Food.

Кроме того, в злаках содержится огромное количество витамина В, необходимого для поддержания сил и энергии, напомнила она.

Злаки помогают оставаться активными целыми день и повышают работоспособность, отметила эксперт.

«Ешьте несколько апельсинов или лимонов в день, и про стрессы можно будет забыть», — посоветовала специалист.

Также, по её словам, полезные фитоэлементы сельдерея успокаивают нервную систему.

«Рекомендуется добавлять продукт в салат или делать из него сок. Морковь, тыква и оранжевые кабачки богаты витамином А и бета-каротином. Они укрепляют сосуды и улучшают круговорот крови в мозге, благодаря чему проще думается. Кроме того, они поднимают настроение и снимают напряжение», — заключила собеседница RT. 

Ранее Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог, рассказала в беседе с RT, какие фрукты и овощи стоит добавить в рацион весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить