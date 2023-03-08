Эндокринолог Сидоркина рассказала, какие фрукты и овощи стоит добавить в рацион весной

Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог, рассказала в беседе с RT, какие фрукты и овощи стоит добавить в рацион весной.

По её мнению, предпочтение следует отдавать сезонным овощам и фруктам, выращенным в естественных условиях, так как в них содержатся витамины и микроэлементы в большем количестве.

«В тепличных и привезённых плодах не накапливается нужного количества полезных веществ из-за способов специальной обработки овощей и фруктов для транспортировки. Продукт теряет свой витаминный потенциал и уже не несёт такой пользы организму, какую мог бы. Этапы доставки и длительного хранения служат далеко не лучшим способом в вопросе сохранности исходной витаминной ценности плодов», — рассказала диетолог высшей квалификационной категории INVITRO (Воронеж) Юлия Сидоркина.

По её словам, поскольку весной организм ослаблен из-за дефицита витаминов и подвержен вирусным и простудным заболеваниям, в первую очередь лучше есть овощи и фрукты, способствующие повышению тонуса организма и укреплению иммунной системы.

«Рекомендованы фрукты и овощи, богатые витамином С, А, группой В, марганцем, железом. Прежде всего цитрусовые, яблоки, бананы, фрукты и овощи зелёного и оранжевого цветов», — заявила врач.

При этом она напомнила, что экзотические овощи и фрукты могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.

«Поэтому экзотические, малоизвестные фрукты и овощи противопоказаны людям, склонным к аллергии, страдающим бронхиальной астмой и заболеваниями пищеварительной системы. Предпочтение следует отдать авокадо, который богат мононенасыщенными полезными жирными кислотами, витаминами группы В, А, Е, С, железом, йодом, медью, фолиевой кислотой», — посоветовала Сидоркина.

Это полезно при заболеваниях нервной системы, нарушениях липидного обмена, сердечно-сосудистых заболеваниях, патологии пищеварительной системы, заявила собеседница RT.

«Авокадо необходимо для поддержания репродуктивной системы мужчин и женщин, его можно есть даже на диете», — объяснила диетолог.

Она также напомнила, что фрукты являются источником витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, пищевых волокон, в основном представленных в виде пектина.

«Благодаря своему составу они оказывают положительное влияние на иммунную систему, обмен веществ, правильное функционирование пищеварительной системы. Поэтому важно добавлять фрукты в свой рацион. Однако чрезмерное употребление фруктов может неблагоприятно отразиться на состоянии углеводного обмена из-за высокого содержания в них природного сахара — фруктозы, способствовать прибавке массы тела, привести к обострению воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергии», — заключила эндокринолог.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT о пользе и вреде протеиновых батончиков.