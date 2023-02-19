Врач Кашух рассказала о пользе и вреде протеиновых батончиков

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT о пользе и вреде протеиновых батончиков.

«Белки, или протеины, — питательные вещества, которые нужны организму каждый день. Они поддерживают силу мышц, обеспечивают рост тканей, упругость кожи. Множество обменных процессов в организме не может протекать без участия белков. Поэтому протеиновые батончики — хороший источник питательных веществ», — уточнила врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Несмотря на пользу протеинов, это вовсе не означает, что необходимо употреблять их как можно больше. Диетологи давно установили нужную человеку норму белковой пищи, добавила Кашух.

Она напомнила, что белок должен составлять 10—15% от суточного рациона, или 0,8 г на 1 кг веса в сутки. Это не так много, и большинство людей не испытывают дефицита белка в еде, подчеркнула врач.

«Если человек ест много протеиновых батончиков, здоровье он не улучшит. Кроме того, в состав батончиков часто входит много сахара. В результате мы получаем десерт, который ненамного полезнее обычной конфеты», — предупредила она.

По словам специалиста, постоянный избыток белка в рационе наносит вред почкам и печени. Протеины также могут быть аллергенами, поэтому детям с аллергией батончики стоит вводить в рацион очень осторожно.

«Если вы задумались об увеличении белка в рационе, не стоит бездумно налегать на протеиновые батончики. Консультация грамотного специалиста — диетолога, спортивного врача — поможет оценить их необходимость», — заключила собеседница RT.

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